Європейці відкликали з МАГАТЕ критичну резолюцію щодо Ірану

Країни "євротрійки" - Великобританія, Франція і Німеччина - вирішили утриматися від ухвалення на Раді керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (РК МАГАТЕ) резолюції, що містить критику на адресу Ірану. Рішення не виносити документ на розгляд було ухвалене трьома країнами в четвер, 4 березня, щоб дати Ірану можливість повернутися за стіл переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомляв про намір трійки європейських учасників ядерної угоди - Франції, Німеччини й Великобританії - 5 березня внести в РК МАГАТЕ резолюцію з вимогою до Ірану відновити інспекції на його атомних об'єктах у повному обсязі.

У МЗС Німеччини заявили, що рішення відкликати резолюцію ухвалено, щоб допомогти дипломатичним зусиллям глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. "Тепер Іран має довести серйозність намірів щодо його бажання досягти повного перезавантаження щодо ядерної угоди", - сказав міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), цитує інформагенція AFP.

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Генеральний директор МАГАТЕ заявив про готовність Тегерана до переговорів, що мають розпочатися в квітні. Перша технічна зустріч відбудеться в Ірані на початку місяця. Так само у Держдепартаменті США схвально відгукнулися про цей крок та заявили, що готові до діалогу з Іраном щодо ядерної угоди. Тегеран теж позитивно відреагував на це рішення трьох європейських підписантів угоди. У МЗС Ірану наголосили, що цей крок "відкриває шлях до дипломатії".

Обмеження на інспекції МАГАТЕ

У додатковому протоколі до укладеної 2015 року ядерної угоди з Іраном і "групою 5+1" - США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією, Німеччиною - Тегеран пообіцяв надавати доступ інспекторам МАГАТЕ до своїх ядерних потужностей.

Однак згідно з ухваленим в грудні 2020 року іранським парламентом законом, з 23 лютого в Ірані набуло чинності обмеження на інспектування ядерних об'єктів з боку МАГАТЕ в рамках додаткового протоколу. У Тегерані заявили, що МАГАТЕ позбавляється доступу до камер відеоспостереження на ядерних об'єктах, але ці дані будуть зберігатися три місяці. Якщо Вашингтон до кінця зазначеного терміну не повернеться до ядерної угоди, всю інформацію з камер буде стерто.

Досі Іран наполягав на скасуванні накладених за президентства Дональда Трампа санкцій США в обмін на повернення Тегерана до виконання угоди. Натомість у адміністрації Джо Байдена вказували на те, що санкції скасують лише в разі повернення до виконання Іраном укладеної 2015 року угоди.