 Європейці відкликали з МАГАТЕ критичну резолюцію щодо Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.03.2021

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Новини

Європейці відкликали з МАГАТЕ критичну резолюцію щодо Ірану

Великобританія, Франція і Німеччина вирішили дати новий шанс переговорному процесу навколо атомної програми Тегерана.

На МАГАТЕ поки не ухвалюватимуть критичну резолюцію щодо Ірану

На МАГАТЕ поки не ухвалюватимуть критичну резолюцію щодо Ірану

Країни "євротрійки" - Великобританія, Франція і Німеччина - вирішили утриматися від ухвалення на Раді керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (РК МАГАТЕ) резолюції, що містить критику на адресу Ірану. Рішення не виносити документ на розгляд було ухвалене трьома країнами в четвер, 4 березня, щоб дати Ірану можливість повернутися за стіл переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан повідомляв про намір трійки європейських учасників ядерної угоди - Франції, Німеччини й Великобританії - 5 березня внести в РК МАГАТЕ резолюцію з вимогою до Ірану відновити інспекції на його атомних об'єктах у повному обсязі.

У МЗС Німеччини заявили, що рішення відкликати резолюцію ухвалено, щоб допомогти дипломатичним зусиллям глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. "Тепер Іран має довести серйозність намірів щодо його бажання досягти повного перезавантаження щодо ядерної угоди", - сказав міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas), цитує інформагенція AFP.

Читайте також: Іран назвав "плідними" перемовини з МАГАТЕ

Генеральний директор МАГАТЕ заявив про готовність Тегерана до переговорів, що мають розпочатися в квітні. Перша технічна зустріч відбудеться в Ірані на початку місяця. Так само у Держдепартаменті США схвально відгукнулися про цей крок та заявили, що готові до діалогу з Іраном щодо ядерної угоди. Тегеран теж позитивно відреагував на це рішення трьох європейських підписантів угоди. У МЗС Ірану наголосили, що цей крок "відкриває шлях до дипломатії".

Обмеження на інспекції МАГАТЕ

У додатковому протоколі до укладеної 2015 року ядерної угоди з Іраном і "групою 5+1" - США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією, Німеччиною - Тегеран пообіцяв надавати доступ інспекторам МАГАТЕ до своїх ядерних потужностей.

Однак згідно з ухваленим в грудні 2020 року іранським парламентом законом, з 23 лютого в Ірані набуло чинності обмеження на інспектування ядерних об'єктів з боку МАГАТЕ в рамках додаткового протоколу. У Тегерані заявили, що МАГАТЕ позбавляється доступу до камер відеоспостереження на ядерних об'єктах, але ці дані будуть зберігатися три місяці. Якщо Вашингтон до кінця зазначеного терміну не повернеться до ядерної угоди, всю інформацію з камер буде стерто.

Досі Іран наполягав на скасуванні накладених за президентства Дональда Трампа санкцій США в обмін на повернення Тегерана до виконання угоди. Натомість у адміністрації Джо Байдена вказували на те, що санкції скасують лише в разі повернення до виконання Іраном укладеної 2015 року угоди.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

Іран погодився на обмежений контроль своїх ядерних об'єктів

МАГАТЕ і Тегеран досягли компромісу - агентство зможе продовжити перевірки ядерних об'єктів Ірану в обмеженому обсязі.  

Берлін, Париж та Лондон засудили рішення Тегерана обмежити співпрацю з МАГАТЕ

У заяві глави МЗС трьох країн наголосили, що таке рішення є "небезпечним", оскільки воно значно скоротить можливості доступу МАГАТЕ до атомних об’єктів Ірану та отримання інформації, що стосується безпеки.  

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