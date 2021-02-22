Берлін, Париж та Лондон засудили рішення Тегерана обмежити співпрацю з МАГАТЕ

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великобританії виступили у вівторок, 23 лютого, зі спільною заявою, в якій засудили рішення Тегерана скоротити рівень виконання укладеної у 2015 році ядерної угоди - Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). Ці три країни є підписантами угоди.

У заяві міністри висловлюють жаль у зв’язку з рішенням влади Ірану призупинити з 23 лютого виконання пунктів додаткового протоколу до угоди про гарантії з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ). Глави МЗС трьох країн наголосили, що таке рішення Тегерана є ще одним порушенням його зобов’язань в рамках СВПД та значно знижує рівень спостереження з боку МАГАТЕ.

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Вони також називають таке рішення "небезпечним", оскільки воно значно скоротить можливості доступу МАГАТЕ до атомних об’єктів Ірану та отримання інформації, що стосується безпеки. Міністри наполегливо закликали Тегеран відмовитися від заходів, що знижують транспарентність, та гарантувати всеосяжну співпрацю з МАГАТЕ. Глави МЗС трьох держав також наголосили, що "їхньою метою залишається збереження СВДП", а також підтримка дипломатичних зусиль, що мають на меті уможливити повернення США та Ірану до виконання угоди.

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У Тегерані кажуть, що з 23 лютого призупинили добровільне виконання норм додаткового протоколу до угоди про гарантії з МАГАТЕ, оскільки до 21 лютого США не зняли з Ірану санкції, а європейські учасники СВПД не виконали свою частину зобов'язань.

Глава МЗС Ірану Джавад Заріф підтвердив журналістам, що з ранку вівторка виконання норм зупинено. При цьому Заріф зазначив, що Іран продовжить співпрацю з МАГАТЕ і виконання зобов'язань, прийнятих в рамках додаткового протоколу. У той же час Тегеран більше не надаватиме МАГАТЕ на щоденній або щотижневій основі записи з камер, які встановлені на іранських ядерних об'єктах.

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21 лютого МАГАТЕ і Тегеран досягли компромісу і домовилися, що агентствозможе продовжити перевірки ядерних об'єктів Ірану в обмеженому обсязі. Компроміс було досягнуто під час переговорів директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом і главою іранської атомної програми Алі Акбаром Салехі. Укладена угода буде чинною протягом трьох місяців.