 Іран відмовився від переговорів щодо ядерної угоди | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2021

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Новини

Іран відмовився від переговорів щодо ядерної угоди

У Тегерані наполягають на скасуванні санкцій США та поверненні Вашингтона до ядерної угоди. Лише тоді Іран сам повернеться до виконання угоди, наголосили в іранському МЗС.

Один з іранських ядерних об'єктів

Один з іранських ядерних об'єктів

Іран відхилив пропозицію ЄС про проведення зустрічі зі США та іншими підписантами укладеної 2015 року в Відні ядерної угоди. Відповідну заяву зробив увечері неділі, 28 лютого, речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде.

"США повинні самі спочатку повернутися до ядерної угоди і скасувати нелегітимні санкції проти Ірану (...) Для цього не потрібно жодних переговорів", - заявив речник МЗС Ірану. Він додав, що офіційний Тегеран визнаватиме лише дії, а потім відповідатиме взаємністю. "Ми повернемося до наших зобов'язань, щойно санкції будуть скасовані", - цитує прессекретаря МЗС Ірану інформаційне агентство Isna. 

Попри це у Тегерані готові й надалі співпрацювати із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем, трьома європейськими країнами-підписантами угоди, а також з Китаєм і Росією, котрі так само не виходили з ядерної угоди з Іраном.

У Вашингтоні розчаровані

Натомість адміністрація президента США Джо Байдена висловила "розчарування" відповіддю Тегерана. Як заявив у неділю ввечері високопоставлений чиновник адміністрації у розмові з dpa, Вашингтон як і раніше готовий брати участь у "доречній дипломатії" для досягнення взаємного компромісу щодо повернення до дотримання умов ядерної угоди. 

Раніше президент США Джо Байден сигналізував, що хоче повернутися до ядерної угоди, з якої США вийшли за його попередника Дональда Трампа. Однак США вимагають, щоб Іран спочатку сам знову повернувся до угоди. Натомість Іран наполягає на тому, щоб США спочатку скасували обтяжливі економічні санкції, накладені на цю країну колишнім американським президентом Трампом. 

Як повідомлялося, минулого тижня Тегеран обмежив доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до ядерних об'єктів в країні. Так само Іран більше не виконує свої зобов'язання щодо ядерної угоди, приміром, щодо допустимого рівня збагачення урану. 

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  • Кримське вино

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  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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