 США не скасують санкції для відновлення переговорів з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

США не скасують санкції для відновлення переговорів з Іраном

Попри вимоги Тегерана, Вашингтон не послабить санкції до початку дипломатичного діалогу з Іраном щодо ядерної програми.

Речниця Білого дому Дженніфер Псакі

Речниця Білого дому Дженніфер Псакі

США не мають наміру послаблювати режим санкцій для відновлення переговорів з Іраном щодо його ядерної програми. Про це у п'ятницю, 19 лютого, на борту президентського літака заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі.

"Немає жодних планів робити додаткові кроки щодо Ірану до початку дипломатичної розмови", - заявила вона.

За словами Псакі, Євросоюз висунув ідею проведення розмови між Іраном і шістьма світовими державами, які уклали ядерну угоду з цією країною, - Великобританією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією і США. "Європейці нас запросили. Це всього лише запрошення для розмови, дипломатичної розмови. Нам не потрібні додаткові адміністративні кроки для участі в цій розмові", - пояснила речниця Білого дому.

Читайте також: Іран погрожує обмежити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів

Розбіжності між Іраном і США

Євросоюз зараз працює над організацією неформальних переговорів між учасниками угоди щодо іранської ядерної програми. При цьому між Іраном і США зберігаються розбіжності з приводу того, хто повинен зробити перший крок для відновлення договору, який США покинули в односторонньому порядку за часів президентства Трампа.

Тегеран заявляє, що спочатку США повинні скасувати санкції проти нього, погрожуючи в іншому випадку закрити інспекторам МАГАТЕ доступ на його атомні об'єкти. Водночас США заявляють, що Іран у першу чергу повинен повернутися до дотримання так званого Спільного всеосяжного плану дій.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


Також за темою

Iran | Außenminister Dschawad Sarif

Іран вимагає від США "негайно і безумовно" скасувати санкції 19.02.2021

Тегеран повернеться до виконання зобов'язань у відповідь на зняття усіх санкцій Вашингтона, відповів глава МЗС Ірану на пропозицію США про переговори щодо іранської ядерної угоди.

Iran Bauarbeiten zweiter Reaktor Atomkraftwerk in Buschehr

США готові до переговорів з Іраном щодо ядерної угоди 19.02.2021

Новий уряд США заявив, що готовий змінити свою політику відносно Ірану і провести переговори щодо іранської ядерної угоди.

Weltspiegel 05.02.2021 | USA Washington | Joe Biden, Präsident

Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з Китаєм 07.02.2021

Для того, щоб розраховувати на скасування санкцій США, іранське керівництво має спочатку припинити збагачення урану, дав зрозуміти американський президент Джо Байден. А протистояння з КНР перейде в "жорстку конкуренцію".

Реклама

Докладно

Упаковка вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca

Усе, що треба знати про вакцину AstraZeneca

Щеплення від COVID-19 в Україні планують розпочати з вакциною AstraZeneca. Але є сумніви у її ефективності щодо мутацій.  

Олена Зеркаль

Зеркаль: Найкраще, якби "Північний потік - 2" зупинили США

Радниця голови "Нафтогазу України" про те, чи є ще шанси зупинити газогін "Північний потік - 2". Інтерв'ю DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  