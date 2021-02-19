США не скасують санкції для відновлення переговорів з Іраном
Попри вимоги Тегерана, Вашингтон не послабить санкції до початку дипломатичного діалогу з Іраном щодо ядерної програми.
Речниця Білого дому Дженніфер Псакі
США не мають наміру послаблювати режим санкцій для відновлення переговорів з Іраном щодо його ядерної програми. Про це у п'ятницю, 19 лютого, на борту президентського літака заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі.
За словами Псакі, Євросоюз висунув ідею проведення розмови між Іраном і шістьма світовими державами, які уклали ядерну угоду з цією країною, - Великобританією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією і США. "Європейці нас запросили. Це всього лише запрошення для розмови, дипломатичної розмови. Нам не потрібні додаткові адміністративні кроки для участі в цій розмові", - пояснила речниця Білого дому.
Євросоюз зараз працює над організацією неформальних переговорів між учасниками угоди щодо іранської ядерної програми. При цьому між Іраном і США зберігаються розбіжності з приводу того, хто повинен зробити перший крок для відновлення договору, який США покинули в односторонньому порядку за часів президентства Трампа.
Тегеран заявляє, що спочатку США повинні скасувати санкції проти нього, погрожуючи в іншому випадку закрити інспекторам МАГАТЕ доступ на його атомні об'єкти. Водночас США заявляють, що Іран у першу чергу повинен повернутися до дотримання так званого Спільного всеосяжного плану дій.
На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.