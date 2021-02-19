США не скасують санкції для відновлення переговорів з Іраном

США не мають наміру послаблювати режим санкцій для відновлення переговорів з Іраном щодо його ядерної програми. Про це у п'ятницю, 19 лютого, на борту президентського літака заявила речниця Білого дому Дженніфер Псакі.

"Немає жодних планів робити додаткові кроки щодо Ірану до початку дипломатичної розмови", - заявила вона.

За словами Псакі, Євросоюз висунув ідею проведення розмови між Іраном і шістьма світовими державами, які уклали ядерну угоду з цією країною, - Великобританією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією і США. "Європейці нас запросили. Це всього лише запрошення для розмови, дипломатичної розмови. Нам не потрібні додаткові адміністративні кроки для участі в цій розмові", - пояснила речниця Білого дому.

Читайте також: Іран погрожує обмежити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів

Розбіжності між Іраном і США

Євросоюз зараз працює над організацією неформальних переговорів між учасниками угоди щодо іранської ядерної програми. При цьому між Іраном і США зберігаються розбіжності з приводу того, хто повинен зробити перший крок для відновлення договору, який США покинули в односторонньому порядку за часів президентства Трампа.

Тегеран заявляє, що спочатку США повинні скасувати санкції проти нього, погрожуючи в іншому випадку закрити інспекторам МАГАТЕ доступ на його атомні об'єкти. Водночас США заявляють, що Іран у першу чергу повинен повернутися до дотримання так званого Спільного всеосяжного плану дій.