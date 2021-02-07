 Іран погрожує обмежити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об′єктів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2021

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Новини

Іран погрожує обмежити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів

Іран обмежить доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів, якщо до кінця лютого не буде прориву в конфлікті з США щодо іранської ядерної програми.

Ядерний об'єкт в Ісфагані

Ядерний об'єкт в Ісфагані

Іран погрожує обмежити доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до своїх атомних об'єктів у тому разі, якщо до кінця місяця не буде досягнутий прорив у конфлікті з США щодо іранської атомної програми. "Якщо атомна угода не буде реалізовуватися згідно з договірними умовами до кінця лютого, ми відповідно до рішення парламенту будемо зобов'язані призупинити виконання додаткового протоколу МАГАТЕ", - заявив представник міністерства закордонних справ Ірану у понеділок, 15 лютого.

Додатковий протокол є частиною ядерної угоди, підписаної міжнародними партнерами з Тегераном у 2015 році з метою недопущення виробництва Іраном ядерної зброї. Цей протокол забезпечує інспекторам МАГАТЕ необмежений доступ до іранських атомних об'єктів, дозволяючи, зокрема, раптові інспекції.

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Якщо цей протокол не виконуватиметься, від угоди фактично нічого не залишиться. Після виходу з неї США Іран з травня 2019 року став крок за кроком ігнорувати перераховані в угоді технічні вимоги. Зокрема, країна підвищила рівень збагачення урану, а також почала виробництво металевого урану. Також Іран зберігає зараз більше урану та використовує швидші центрифуги, ніж це дозволено угодою.

Нагадаємо, угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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