Іран погрожує обмежити доступ інспекторів МАГАТЕ до своїх ядерних об'єктів

Іран погрожує обмежити доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) до своїх атомних об'єктів у тому разі, якщо до кінця місяця не буде досягнутий прорив у конфлікті з США щодо іранської атомної програми. "Якщо атомна угода не буде реалізовуватися згідно з договірними умовами до кінця лютого, ми відповідно до рішення парламенту будемо зобов'язані призупинити виконання додаткового протоколу МАГАТЕ", - заявив представник міністерства закордонних справ Ірану у понеділок, 15 лютого.

Додатковий протокол є частиною ядерної угоди, підписаної міжнародними партнерами з Тегераном у 2015 році з метою недопущення виробництва Іраном ядерної зброї. Цей протокол забезпечує інспекторам МАГАТЕ необмежений доступ до іранських атомних об'єктів, дозволяючи, зокрема, раптові інспекції.

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Якщо цей протокол не виконуватиметься, від угоди фактично нічого не залишиться. Після виходу з неї США Іран з травня 2019 року став крок за кроком ігнорувати перераховані в угоді технічні вимоги. Зокрема, країна підвищила рівень збагачення урану, а також почала виробництво металевого урану. Також Іран зберігає зараз більше урану та використовує швидші центрифуги, ніж це дозволено угодою.

Нагадаємо, угода, яку 2015 року підписали Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, передбачає виконання Тегераном низки зобов'язань щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій США та ЄС. У травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли з угоди, після чого Вашингтон відновив дію скасованих раніше санкцій проти Тегерана та запровадив нові обмежувальні заходи.