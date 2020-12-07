Іран планує почати збагачення урану до 20 відсотків

Іран має намір збагачувати уран до рівня у 20 відсотків і, таким чином, значно перевищити поріг, встановлений у міжнародній ядерній угоді 2015 року. Про свої плани Тегеран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), підтвердив речник організації ввечері у п'ятницю, 1 січня. За його словами, у повідомленні з Тегерана, датованому 31 грудня, не вказується дата початку робіт із нарощування рівня збагачення урану, передає інформагенція AFP.

Раніше про плани Ірану щодо збагачення урану повідомив у соцмережі Twitter представник РФ у МАГАТЕ Михайло Ульянов, він посилався на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Нагадаємо, у червні 2020 року МАГАТЕ повідомляло, що в Ірані обсяги збагаченого урану сягнули 1,571 тонни і, таким чином, у вісім разів перевищили ліміт, що був встановлений ядерною угодою. Також Тегеран відмовлявся допустити міжнародних експертів МАГАТЕ на два об'єкти, де можуть проводитися секретні ядерні розробки та дослідження.

Ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану.

У відповідь на це Тегеран поступово відмовляється від зобов'язань, встановлених у ядерній угоді. Іранський уряд заявив, що не вважає себе зобов'язаним дотримуватися умов угоди.