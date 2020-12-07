 Іран планує почати збагачення урану до 20 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.01.2021

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Новини

Іран планує почати збагачення урану до 20 відсотків

Іран повідомив МАГАТЕ про плани зі збагачення урану до 20 відсотків. При цьому Тегеран не вказав дату початку робіт.

Об'єкт зі збагачення урану в Фордо (архівне фото)

Об'єкт зі збагачення урану в Фордо (архівне фото)

Іран має намір збагачувати уран до рівня у 20 відсотків і, таким чином, значно перевищити поріг, встановлений у міжнародній ядерній угоді 2015 року. Про свої плани Тегеран повідомив Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), підтвердив речник організації ввечері у п'ятницю, 1 січня. За його словами, у повідомленні з Тегерана, датованому 31 грудня, не вказується дата початку робіт із нарощування рівня збагачення урану, передає інформагенція AFP.

Раніше про плани Ірану щодо збагачення урану повідомив у соцмережі Twitter представник РФ у МАГАТЕ Михайло Ульянов, він посилався на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Нагадаємо, у червні 2020 року МАГАТЕ повідомляло, що в Ірані обсяги збагаченого урану сягнули 1,571 тонни і, таким чином, у вісім разів перевищили ліміт, що був встановлений ядерною угодою. Також Тегеран відмовлявся допустити міжнародних експертів МАГАТЕ на два об'єкти, де можуть проводитися секретні ядерні розробки та дослідження.

Ядерну угоду з Іраном уклали влітку 2015 року. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив, що його країна виходить з ядерної угоди з Іраном. Трамп заявив про "безсумнівні докази" того, що Іран, всупереч запевненням, розробляв ядерну зброю. Після цього США неодноразово розширювали санкції проти Ірану.

У відповідь на це Тегеран поступово відмовляється від зобов'язань, встановлених у ядерній угоді. Іранський уряд заявив, що не вважає себе зобов'язаним дотримуватися умов угоди.

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