Тегеран знову виконуватиме ядерну угоду лише після скасування санкцій США

Тегеран готовий повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року в разі скасування всіх санкцій США, запроваджених попередньою адміністрацією, запевнив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив про готовність його країни повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року за умови скасування санкцій США проти його країни. Про це Хаменеї заявив у неділю, 7 лютого, в телеефірі іранського державного телебачення. "Для повернення до ядерної угоди США повинні скасувати всі санкції - і на практиці, а не на папері", - зазначив духовний лідер Ірану. Лише потім його країна повернеться до своїх зобов'язань, наголосив він.
"Ця позиція підтримується всіма сторонами в країні, і ніхто не може її змінити", - додав Хаменеї. Конституція Ірану залишає саме за духовним лідером вирішальне слово щодо всіх стратегічних питань. Раніше президент Ірану Хасан Роухані і міністр закордонних справ Мохаммад Джавад Заріф висловлювали аналогічні думки, а саме, щоб американці зробили перший крок у питанні повернення до ядерної угоди.
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"Ні американці, ні європейці не мають права висувати вимоги до Ірану, тому що - на відміну від Ірану - вони не виконали своїх зобов'язань", - зазначив Алі Хаменеї.
Нагадаємо, за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати в односторонньому порядку розірвали укладену 2015 року ядерну угоду з Іраном і запровадили жорсткі санкції проти Тегерана. Обмеження стосуються насамперед експорту іранської нафти, що традиційно вважається одним із головних джерел доходів країни. Ці обмежувальні заходи спричинили одну з найважчих економічних криз у новітній іранській історії.
У відповідь на цей крок США Іран оголосив про поетапну відмову від виконання пунктів ядерної угоди. Нещодавно іранська влада повідомила про доведення рівня збагачення урану до 20 відсотків.
Іран почав запускати 40 центрифуг для збагачення урану. Також у Тегерані хочуть відновити проведення раніше припинених науково-дослідних робіт у ядерній сфері.
Рухоллу Зама обвинуватили у підбурюванні до антиурядових протестів у 2017-18 роках. Йому також закидали роботу на французьку розвідку та образу ісламу.