 Тегеран знову виконуватиме ядерну угоду лише після скасування санкцій США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Тегеран знову виконуватиме ядерну угоду лише після скасування санкцій США

Тегеран готовий повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року в разі скасування всіх санкцій США, запроваджених попередньою адміністрацією, запевнив верховний лідер країни аятола Алі Хаменеї.

Аятола Алі Хаменеї

Аятола Алі Хаменеї (архівне фото) очікує, що американці першими скасують санкції проти Ірану

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив про готовність його країни повернутися до виконання ядерної угоди 2015 року за умови скасування санкцій США проти його країни. Про це Хаменеї заявив у неділю, 7 лютого, в телеефірі іранського державного телебачення. "Для повернення до ядерної угоди США повинні скасувати всі санкції - і на практиці, а не на папері", - зазначив духовний лідер Ірану. Лише потім його країна повернеться до своїх зобов'язань, наголосив він.

"Ця позиція підтримується всіма сторонами в країні, і ніхто не може її змінити", - додав Хаменеї. Конституція Ірану залишає саме за духовним лідером вирішальне слово щодо всіх стратегічних питань. Раніше президент Ірану Хасан Роухані і міністр закордонних справ Мохаммад Джавад Заріф висловлювали аналогічні думки, а саме, щоб американці зробили перший крок у питанні повернення до ядерної угоди.

Читайте також: Президент Ірану звинуватив США та Ізраїль у причетності до вбивства фізика-ядерника

"Ні американці, ні європейці не мають права висувати вимоги до Ірану, тому що - на відміну від Ірану - вони не виконали своїх зобов'язань", - зазначив Алі Хаменеї.

Нагадаємо, за президентства Дональда Трампа Сполучені Штати в односторонньому порядку розірвали укладену 2015 року ядерну угоду з Іраном і запровадили жорсткі санкції проти Тегерана. Обмеження стосуються насамперед експорту іранської нафти, що традиційно вважається одним із головних джерел доходів країни. Ці обмежувальні заходи спричинили одну з найважчих економічних криз у новітній іранській історії.

У відповідь на цей крок США Іран оголосив про поетапну відмову від виконання пунктів ядерної угоди. Нещодавно іранська влада повідомила про доведення рівня збагачення урану до 20 відсотків.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

Іран активував 40 центрифуг для збагачення урану

Іран почав запускати 40 центрифуг для збагачення урану. Також у Тегерані хочуть відновити проведення раніше припинених науково-дослідних робіт у ядерній сфері.  

В Ірані стратили опозиційного журналіста Рухоллу Зама

Рухоллу Зама обвинуватили у підбурюванні до антиурядових протестів у 2017-18 роках. Йому також закидали роботу на французьку розвідку та образу ісламу.  

У Багдаді тисячі вийшли на антиамериканський мітинг до роковин убивства Сулеймані

Антиамериканська демонстрація з нагоди роковин вбивства іранського генерала Касема Сулеймані зібрала в Багдаді тисячі учасників. Мітингарі вимагали виведення військ США з Іраку.  

Також за темою

Weltspiegel 05.02.2021 | USA Washington | Joe Biden, Präsident

Байден не скасує санкції проти Ірану й конкуруватиме з Китаєм 07.02.2021

Для того, щоб розраховувати на скасування санкцій США, іранське керівництво має спочатку припинити збагачення урану, дав зрозуміти американський президент Джо Байден. А протистояння з КНР перейде в "жорстку конкуренцію".

Iran Urananreicherungsanlage Isfahan

Іран підвищив рівень збагачення урану до 20 відсотків 04.01.2021

Збагачення Іраном урану до рівня 20 відсотків розпочалося на ядерному об'єкті в Фордо, повідомили в Тегерані. На такі дії іранської влади вже різко відреагував Ізраїль.

Irak Baghdad Proteste USA

У Багдаді тисячі вийшли на антиамериканський мітинг до роковин убивства Сулеймані 03.01.2021

Антиамериканська демонстрація з нагоди роковин вбивства іранського генерала Касема Сулеймані зібрала в Багдаді тисячі учасників. Мітингарі вимагали виведення військ США з Іраку.

Реклама

Докладно

Жозеп Боррель і Сергій Лавров

Візит Борреля до Москви - дипломатична поразка ЄС

Крістіан Тріппе - про те, де проляже найнижча межа в двосторонніх відносинах між ЄС і РФ.  

Будівництво газопроводу Північний потік-2

У водах Данії відновили спорудження "Північного потоку-2"

Про відновлення спорудження "Північного потоку-2" повідомила компанія-оператор будівництва газогону.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  