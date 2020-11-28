Іран підвищив рівень збагачення урану до 20 відсотків

Влада Ірану наказала розпочати збагачення урану до 20 відсотків. У понеділок, 4 січня, до виконання рішення приступили в підземному ядерному об'єкті в Фордо, розташованому за 180 кілометрів на південь від столиці країни Тегерана, повідомили державні іранські ЗМІ.

Днями Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) повідомило про наміри іранської влади довести рівень збагачення урану до 20 відсотків. Саме такий ступінь збагачення передбачає ухвалений нещодавно іранським парламентом закон, що зобов'язує уряд "щорічно виробляти щонайменше 120 кілограм урану зі ступенем збагачення в 20 відсотків", зазначалося в письмовому поясненні, переданому іранським урядом до МАГАТЕ.

У листопаді цього року МАГАТЕ оприлюднило доповідь, згідно з якою Іран перевищив визначений у ядерній угоді 2015 року максимальний рівень збагачення урану в 3,67 відсотка.

Ізраїль застерігає

Реагуючи на повідомлення про підвищення рівня збагачення урану Тегераном у понеділок, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна не допустить виробництва ядерної зброї Іраном.

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У своїй заяві Нетаньяху наголосив, що рішення Ірану суперечить взятим ним міжнародним зобов'язанням. Підвищення рівня збагачення урану Тегераном, за словами ізраїльського прем'єра, можна розглядати лише як подальше втілення намірів Ірану перейти до виробництва ядерної зброї.

ЄС вказує на "суттєвий відхід" Ірану від зобов'язань

Тим часом речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив, що в Брюсселі розглядатимуть останній крок Ірану щодо збагачення урану як "суттєвий відхід" від міжнародних зобов'язань Тегерана, цитує агенція новин AFP. Речник дипслужби ЄС наголосив на важливості збереження ядерної угоди з Іраном.

Ядерну угоду з Тегераном уклали влітку 2015 року. Тоді її сторонами, окрім Ірану, виступили Франція, Великобританія, Німеччина, США, Китай та Росія. Вона передбачає дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Сторони домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування Заходом економічних санкцій.

Утім, у 2018 році США в односторонньому порядку вийшли з ядерної угоди з Іраном та відновили санкції проти Тегерана. У відповідь на це Іран поступово відмовляється від своїх зобов'язань, прописаних у ядерній угоді.