 Іран заявив про вбивство науковця-ядерника, звинувачує Ізраїль | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2020

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Іран заявив про вбивство науковця-ядерника, звинувачує Ізраїль

В Ірані повідомили, що поблизу Тегерана в результаті замаху було вбито іранського науковця-ядерника. Раніше жертвами замахів ставали й інші іранські науковці, причетні до ядерної програми.

Місце замаху на іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде

Місце замаху на іранського вченого-ядерника Мохсена Фахрізаде

У передмісті Тегерана внаслідок замаху в п'ятницю, 27 листопада, було вбито іранського науковця-ядерника Мохсена Фахрізаде. Інформацію про загибель науковця підтвердило міністерство оборони Ірану, повідомляє агентство новин AFP.

Як йдеться у заяві міноборони, "озброєні терористи" відкрили вогонь по автомобілю, в якому перебував вчений, а згодом вступили у перестрілку із охороною Фахрісадзе. Під час нападу науковець був серйозно поранений. Фахрізаде доправили до лікарні, але медики не змогли його врятувати.

Місцеві ЗМІ з посиланням на свідків повідомляють, що кількох нападників було вбито.

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У МЗС Ірану заявили про ймовірну причетність до замаху ізраїльских спецслужб. "Сьогодні терористи вбили видатного іранського вченого. Цей боягузливий акт - з серйозними ознаками причетності Ізраїлю - свідчить про відчайдушну войовничість злочинців", - написав на своїй сторінці у Twitter глава МЗС Ірану Джавад Заріф.

Звинуватив Ізраїль у замаху також Хоссейн Деган, військовий радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.  

Як повідомляє агентство Reuters, у офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не коментують повідомлення про напад на іранського вченого.

Згідно з відкритими біографічними даними, Фахрізаде в минулому служив у Корпусі вартових Ісламської революції, обіймав високу посаду в логістичному центрі міністерства оборони Ірану, а також керував Фізичним дослідницьким центром.

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МАГАТЕ робило запити щодо інтерв'ю з Фахрізаде на тему діяльності цього центру в той період, коли він ним керував, але отримало відмову. Водночас у західній розвідспільноті вважають, що Фахрізаде також був пов'язаний з іранською ядерною програмою і, зокрема, працював у рамках проєкту 111 - проєкту зі створення ядерної бомби, зазначає агентство "Інтерфакс".

Раніше в Ірані жертвами замахів стали щонайменше шестеро науковців, пов'язаних із ядерними дослідженнями. Іранські офіційні особи традиційно звинувачували у вбивствах спецслужби США і Ізраїлю. 

Захід вважає, що ядерні дослідження Ірану мають військовий характер, тоді як у Тегерані стверджують, що іранська ядерна програма спрямована виключно на мирні цілі.

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