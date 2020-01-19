 Іран уп′ятеро перевищив допустимі обсяги збагаченого урану - МАГАТЕ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Іран уп'ятеро перевищив допустимі обсяги збагаченого урану - МАГАТЕ

Іранські фахівці збагатили вже більше тонни урану, що вп'ятеро перевищує ліміт, прописаний у ядерній угоді від 2015 року, кажуть у МАГАТЕ. Іран також не пускає експертів МАГАТЕ на деякі ядерні об'єкти.

Одна з іранських установок збагачення урану

Одна з іранських установок збагачення урану (архівне фото)

Обсяги збагаченого урану в Ірані перевищили позначку в одну тонну і таким чином уп'ятеро більші за ліміт, встановлений ядерною угодою від 2015 року. Про це у вівторок, 3 березня, заявили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

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Попри попередні наміри збагачувати уран без обмежень, Іран заявляє про прихильність ядерній угоді від 2015 року. Уряд країни критикує європейські держави через недостатні зусилля для порятунку договору. (20.01.2020)

Організація з атомної енергії Ірану перевищувала ліміт на запаси урану і рівень його збагачення, тому Вашингтон запровадив проти неї санкції. Тегеран вважає, що цей крок свідчить про відчай США. (30.01.2020)

Тегеран має намір надалі збагачувати уран без обмежень, керуючись лише власним потребами, але обіцяє співпрацювати з МАГАТЕ. (05.01.2020)

Згідно зі звітом МАГАТЕ, на який посилається агенція dpa, кількість збагаченого Іраном урану нині становить понад 1020 кілограмів. Ідеться, власне, про уран із рівнем збагачення в 4,5 відсотка, який неможливо застосовувати в ядерній зброї.

Крім того, цей обсяг урану поки що є вдесятеро меншим за обсяги, якими країна володіла до набуття чинності Спільним всеосяжним планом дій - ядерною угодою, підписаною між Іраном, з одного боку, та США, Росією, Китаєм, Францією, Великобританією та Німеччиною, з другого боку.

В організації також повідомили про відмову іранської влади надати доступ представникам МАГАТЕ до двох об'єктів, у яких, як підозрюють фахівці організації, здійснюється збагачення урану. У зв'язку з цим генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі звернувся до іранської влади з вимогою негайно і у повному обсязі почати співпрацю з організацією, включаючи надання доступу до всіх об'єктів, де може здійснюватися процес збагачення урану.

У 2019 році, після одностороннього виходу США з ядерної угоди та запровадження ними санкцій проти Ірану, Тегеран оголосив, що не дотримуватиметься низки положень угоди, зокрема, країна повернулася до збагачення урану понад встановлені документом ліміти.

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

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