Іран уп'ятеро перевищив допустимі обсяги збагаченого урану - МАГАТЕ

Обсяги збагаченого урану в Ірані перевищили позначку в одну тонну і таким чином уп'ятеро більші за ліміт, встановлений ядерною угодою від 2015 року. Про це у вівторок, 3 березня, заявили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).

Згідно зі звітом МАГАТЕ, на який посилається агенція dpa, кількість збагаченого Іраном урану нині становить понад 1020 кілограмів. Ідеться, власне, про уран із рівнем збагачення в 4,5 відсотка, який неможливо застосовувати в ядерній зброї.

Крім того, цей обсяг урану поки що є вдесятеро меншим за обсяги, якими країна володіла до набуття чинності Спільним всеосяжним планом дій - ядерною угодою, підписаною між Іраном, з одного боку, та США, Росією, Китаєм, Францією, Великобританією та Німеччиною, з другого боку.

В організації також повідомили про відмову іранської влади надати доступ представникам МАГАТЕ до двох об'єктів, у яких, як підозрюють фахівці організації, здійснюється збагачення урану. У зв'язку з цим генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі звернувся до іранської влади з вимогою негайно і у повному обсязі почати співпрацю з організацією, включаючи надання доступу до всіх об'єктів, де може здійснюватися процес збагачення урану.

У 2019 році, після одностороннього виходу США з ядерної угоди та запровадження ними санкцій проти Ірану, Тегеран оголосив, що не дотримуватиметься низки положень угоди, зокрема, країна повернулася до збагачення урану понад встановлені документом ліміти.