Президент Ірану звинуватив США та Ізраїль у причетності до вбивства фізика-ядерника

За замахом на іранського фізика Мохсена Фахрізаде стояли США та Ізраїль, переконаний президент Ірану Хасан Роухані. Він також запевнив, що смерть вченого не зупинить напрямку технологічного руху Ірану.
Президент Ірану Хасан Роухані звинуватив Сполучені Штати Америки та Ізраїль у причетності до скоєного напередодні вбивства іранського фізика Мохсена Фахрізаде. Таке звинувачення Роухані зробив у заяві, поширеній у суботу, 28 листопада, державним телебаченням Ірану.
"Укотре імперіалізм і його сіоністські найманці спричинили кровопролиття та смерть іранського науковця", - сказав Роухані, слова якого наводить інформагенція dpa. За його словами, вбивство Фахрізаде показує "відчай наших ворогів і глибину їхньої ненависті". "Його мученицька смерть не зупинить наші досягнення", - запевнив Роухані, якого цитує Reuters.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, свою чергою, оголосив вимогу "покарати" причетних до вбивства вченого.
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Американське видання The New York Times з посиланням на одного американського чиновника і двох інших співробітників розвідки США повідомило, що за цим замахом стояв Ізраїль. Жодних інших подробиць співробітники видання не наводили. За даними Reuters, в офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не стали коментувати повідомлення про напад на іранського вченого.
Фізик Мохсен Фахрізаде був убитий 27 листопада неподалік від Тегерана. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху називав цього вченого "батьком" іранської ядерної програми. У 2008 році США внесли Фахрізаде до санкційного списку, звинувативши фізика в "діяльності й операціях, що сприяли розвитку ядерної програми Ірану".
Убитий науковець у минулому служив у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР), який США оголосили "терористичною організацією", а також обіймав високу посаду в логістичному центрі міністерства оборони Ірану та керував Фізичним дослідницьким центром.
Щонайменше 10 осіб загинули внаслідок ракетного удару Ізраїлю на півдні Сирії. Ізраїльська армія повідомила, що завдала удару з метою завадити встановленню саморобних вибухових пристроїв.