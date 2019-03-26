 Ізраїль завдав ракетного удару по Сирії: щонайменше 10 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.11.2020

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Новини

Ізраїль завдав ракетного удару по Сирії: щонайменше 10 загиблих

Щонайменше 10 осіб загинули внаслідок ракетного удару Ізраїлю на півдні Сирії. Ізраїльська армія повідомила, що завдала удару з метою завадити встановленню саморобних вибухових пристроїв.

Вибух на півдні Сирії (фото з архіву)

Вибух на півдні Сирії (фото з архіву)

Унаслідок ракетного удару Ізраїлю на півдні Сирії загинули щонайменше десятеро осіб. Серед них троє військовослужбовців сирійської протиповітряної оборони, а також п'ятеро іноземних бійців, які є союзниками урядових військ, повідомив у середу, 18 листопада, базований у Лондоні Сирійський центр спостереження за дотриманням прав людини. За його даними, іноземці скоріш за все були іранцями з підрозділів "Аль-Кудс".

У повідомленні сирійського державного інформагентства SANA тим часом ідеться про "агресію з боку Ізраїлю", а також про "завдану матеріальну шкоду". За даними агенції, Ізраїль міг завдати удару з боку окупованих Голанських висот, а ППО Сирії перехопила кілька ракет.

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Своєю чергою, ізраїльська армія (ЦАХАЛ) повідомила у Twitter, що ударів було завдано по позиціях сил спеціального призначення "Аль-Кудс" іранського Корпусу вартових ісламської революції та сирійських збройних сил з метою завадити встановленню саморобних вибухових пристроїв біля лінії "Альфа" між Ізраїлем та Сирією на Голанських висотах.

Нагадаємо, що Ізраїль захопив значну частину Голанських висот у Сирії під час війни 1967 року, а у 1981 році анексував Голани. Міжнародна спільнота, включно з ООН, вважає Голанські висоти окупованою територією. США у 2019 році стали єдиною країною, що визнали суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

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