 Внаслідок авіаударів Росії в Сирії загинули щонайменше 78 повстанців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2020

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Новини

Внаслідок авіаударів Росії в Сирії загинули щонайменше 78 повстанців

Внаслідок російських авіаударів по табору угруповання "Файлак аш-Шам" загинули щонайменше 78 повстанців, ще близько сотні поранені. Це угрупування підтримує Туреччина.

Авіаудар у Сирії, архівне фото

Авіаудар у Сирії, архівне фото

У результаті російських авіаударів, здійснених у понеділок, 26 жовтня, по тренувальному табору угруповання "Файлак аш-Шам" у сирійській провінції Ідліб на північному заході країни загинули щонайменше 78 повстанців. Ще близько сотні людей отримали поранення, багато з них перебувають у критичному стані. Про це повідомив базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Російські літаки ще тривалий час після авіаударів було видно у небі.

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За даними спостерігачів, тренувальний табір розташований неподалік від турецького кордону. Анкара підтримує ісламістське угруповання "Файлак аль-Шам", зазначає інформагенція dpa. Невдовзі близько 150 бійців мали закінчити вишкіл у цьому таборі. 

Речник альянсу повстанців "Національний фронт визволення", членом якого є й "Файлак аль-Шам", підтвердив бомбардування. За його словами, авіаудари були "чітким посланням Росії" і очевидним порушенням чинного режиму припинення вогню.

Ідліб - сирійська провінція, значну частину якої все ще контролює опозиція до уряду Башара Асада, переважно ісламісти. У конфлікті, що триває у Сирії з 2011 року, Туреччина підтримує сирійську опозицію, а Башара Асада та його армію - Росія і Іран.

Навесні 2019 року сирійські урядові війська за російської підтримки з повітря розпочали наступ на повстанців в Ідлібі. Внаслідок ескалації бойових дій 1,4 мільйона людей були змушені залишити свої помешкання.

У березні цього року  Росія та Туреччина домовилися про припинення вогню в Ідлібі. Утім, сторони періодично заявляють про його порушення. 

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