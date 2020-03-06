 Туреччина й Росія провели перше спільне патрулювання в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Туреччина й Росія провели перше спільне патрулювання в Ідлібі

Турецькі та російські військові провели спільне патрулювання траси М-4 в сирійському Ідлібі. Воно виконувалося в рамках домовленостей, досягнутих у Москві 5 березня.

Патруль на трасі М-4 провінції Ідліб

Патруль на трасі М-4 провінції Ідліб

Турецькі та російські військові у неділю, 15 березня, провели перше спільне патрулювання траси М-4 в сирійському Ідлібі в рамках домовленостей між лідерами Росії й Туреччини, досягнутих 5 березня в Москві.

Організацію патрулювання здійснює спільний російсько-турецький координаційний центр. Спільний патруль почав рух трасою М-4 від населеного пункту Трумба (два кілометри на захід від Саракіба), повідомляє агентство "Інтерфакс"..

Читайте також: SOHR: перемир'я в провінції Ідліб порушується

Під час патрулювання, стверджує міноборони РФ, повстанці, яких підтримує Туреччина, вчинили низку "провокацій", прикриваючись "живим щитом" з цивільних осіб, серед яких були жінки й діти. Натомість міноборони Туреччини у повідомленні про початок спільного патрулювання не згадувало про будь-які провокації, зазначає агентство новин dpa.

Спільне патрулювання має убезпечити пересування мирних жителів стратегічною трасою М-4 (Латакія-Алеппо) і стати гарантією недопущення відновлення бойових дій у регіоні.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Перша зупинка

    За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

  • Майже порожнє місто на півночі Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    У місті лише чоловіки

    У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    "Ми все втратили"

    Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

  • Біженці в Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженці в Телль-Тамері

    Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

  • Гуманітарна допомога для біженців в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Допомога місцевих НДО

    Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Біженцям не вистачає продовольства

    Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

  • Школа в Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Школи стали притулком для біженців

    Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Без води і світла

    50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

  • Біженці у Сирії

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Ситуація у лікарнях

    Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

  • Руїни церкви Телль-Тамері

    Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

    Життя серед руїн

    У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна.

    Автор: Наталія Позднякова


Про що домовилися Туреччина й Росія

5 березня президент РФ Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками переговорів у Москві досягли угоди про припинення вогню між учасниками бойових дій у сирійському Ідлібі, яка набула чинності з 00:01 6 березня. Також лідери РФ і Туреччини погодили створення коридорів безпеки шириною шість кілометрів на північ і шість кілометрів на південь від стратегічної траси М-4, контроль над якою намагалися встановити сили Башара Асада.

Читайте також: Необхідна гуманітарна допомога: ЄС вимагає доступу до населення в Ідлібі

Після перемовин Ердоган однак наголосив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу з боку сирійських урядових сил. Він пообіцяв, що з цього питання Анкара перебуватиме в контакті з Москвою.

Ідліб - сирійський регіон, окремі території якого все ще контролюються сирійською опозицією та ісламістами. У конфлікті, що триває у Сирії з 2011 року, Туреччина підтримує сирійську опозицію. На боці Башара Асада та його урядових військ перебувають, зокрема, РФ та Іран.

  • Загострення в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Загострення в Ідлібі

    У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.

  • Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.

  • Дим піднімається від авіаудару в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Безладні бомбардування

    Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.

  • Сирійська дитина в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Сирійські родини масово тікають з Ідлібу

    Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.

  • Сирійські родини на вантажівці прямують в більш безпечні зони (11 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни

    За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.

  • Табір біженців у Сирії (13 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Смертельна температура

    За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.

  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Дорога в нікуди

    25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.

  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


DW.COM

Реджеп Ердоган оголосив про відкриття кордонів для біженців

На тлі загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про відкриття європейського кордону для біженців. Він також звинуватив ЄС у невиконанні обіцянок. (29.02.2020)  

Коментар: ЄС у халепі без міграційної угоди з Туреччиною

На порозі раптом чергова криза. Туреччина дає відмашку біженцям штурмувати Європу. Тепер ЄС знову має сам перейматися мігрантами. На поверхню виходять старі конфлікти, вважає Бернд Ріґерт. (02.03.2020)  

Берлін не готовий прийняти біженців із турецько-грецького кордону

Біженці, які зібрались на кордоні Туреччини з Грецією, не зможуть потрапити на територію Євросоюзу. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт. (03.03.2020)  

Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

В ООН заявляють, що масові переселення цивільних з Ідлібу можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Останні події у фоторепортажі DW. (28.02.2020)  

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм

Військова операція Туреччини на півночі Сирії примусила тисячі курдів полишити свої домівки. Вони тікали вглиб країни. Фотограф Карлос Зурутуза зустрівся й поговорив з курдськими біженцями. (28.10.2019)  

Також за темою

Syrien Sarakeb Rauch nach Angriffen in der Provinz Idlib

SOHR: перемир'я в провінції Ідліб порушується 06.03.2020

ЄС привітав домовленість між РФ і Туреччиною про перемир'я в Сирії. Однак в Ідлібі тривають бої між армією Асада і збройними угрупованнями, стверджує SOHR.

Syrien Zerstörung von Wohngebieten und Infrastruktur in Idlib

Необхідна гуманітарна допомога: ЄС вимагає доступу до населення в Ідлібі 06.03.2020

Раніше ЄС привітав угоду між президентами РФ і Туреччини Володимиром Путіним та Реджепом Таїпом Ердоганом щодо припинення вогню в Ідлібі. Тепер ЄС шукає шлях для доставки в регіон гуманітарної допомоги.

Загострення в Ідлібі

Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу (фотогалерея) 28.02.2020

В ООН заявляють, що масові переселення цивільних з Ідлібу можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Останні події у фоторепортажі DW.

Реклама

Докладно

Олександр Онищенко

Прокуратура ФРН просить видати Онищенка на запит України

Генеральна прокуратура міста Ольденбург звернулася до суду з клопотанням видати на запит України Олександра Онищенка  

Через коронавірус Єврокомісія не враховуватиме додаткові витрати на медицину, коли слідкуватиме за бюджетним дефіцитом

Коронавірус: як Єврокомісія підтримуватиме економіку

У Єврокомісії очікують, що економіка ЄС цього року впаде через коронавірус, який викликає COVID-19.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  