Туреччина й Росія провели перше спільне патрулювання в Ідлібі

Турецькі та російські військові у неділю, 15 березня, провели перше спільне патрулювання траси М-4 в сирійському Ідлібі в рамках домовленостей між лідерами Росії й Туреччини, досягнутих 5 березня в Москві.

Організацію патрулювання здійснює спільний російсько-турецький координаційний центр. Спільний патруль почав рух трасою М-4 від населеного пункту Трумба (два кілометри на захід від Саракіба), повідомляє агентство "Інтерфакс"..

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Під час патрулювання, стверджує міноборони РФ, повстанці, яких підтримує Туреччина, вчинили низку "провокацій", прикриваючись "живим щитом" з цивільних осіб, серед яких були жінки й діти. Натомість міноборони Туреччини у повідомленні про початок спільного патрулювання не згадувало про будь-які провокації, зазначає агентство новин dpa.

Спільне патрулювання має убезпечити пересування мирних жителів стратегічною трасою М-4 (Латакія-Алеппо) і стати гарантією недопущення відновлення бойових дій у регіоні.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Перша зупинка За даними ООН, понад 200 тисяч осіб були змушені покинути свої будинки на півночі Сирії через військову операцію Туреччини, що розпочалася 9 жовтня. Ці люди втікають вглиб країни або ж намагаються перетнути кордон з Іраком, але вдається це не всім. Телль-Тамер - населений пункт, де зараз перебуває багато біженців з міста Рас-ель-Айна.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм У місті лише чоловіки У багатьох населених пунктах в прикордонній смузі на півночі Сирії залишилися лише чоловіки. Жінки і діти втекли від військових дій. Частина з них попрямувала до міста Ель-Хасака, центр однойменної провінції. "Але умови в Ель-Хасаці стають дедалі гіршими, тому що туди постійно прибувають нові біженці. Тому ми вирішили залишитися тут, в Деріку", - розповідає DW Суна, мати трьох дітей.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм "Ми все втратили" Більшість осіб, які змушені були тікати в результаті військової операції Туреччини в Сирії, є курдами. Цей чоловік розповідає, що в його рідному місті Рас-ель-Айні залишилися переважно араби. Він підтримує зв'язок телефоном зі своїми колишніми сусідами. "Вчора вони розповіли, що ісламісти зруйнували наш будинок. Ми все втратили", - розповідає DW чоловік.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Біженці в Телль-Тамері Військові дії проходили лише за декілька кілометрів від Телль-Тамера. Тому багато міжнародних гуманітарних організацій покинули його. Але місто наповнене біженцями з Рас-ель-Айна і сусідніх сіл. Вони залишені напризволяще. Надати їм допомогу намагаються лише кілька недержавних організацій, які залишилися тут працювати.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Допомога місцевих НДО Крім Телль-Тамера, в інших довколишніх селах також проживають сотні внутрішньо переміщених осіб. "Вони селяться в порожніх будинках, багато хто з них - занадто близько до місць, вже взятих під контроль турецькою армією, або до тих районів, де досі перебувають бойовики "Ісламської держави", - розповів DW координатор однієї з місцевих НДО Хасан Башир.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Біженцям не вистачає продовольства Цей арабський чоловік з Рас-ель-Айна чекає на свою чергу, щоб отримати продукти, які роздають біженцям місцеві НДО. У чоловіка велика сім'я - чотири дружини і багато дітей. Гуманітарна допомога ж складається тільки з одного пайка на сім'ю.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Школи стали притулком для біженців Всі школи в містах уздовж сирійського кордону були закриті з початку військової операції Туреччини. У будівлях шкіл зараз живуть біженці. Як в цій школі в Телль-Тамері. Ті особи, які могли виїхати, попрямували до таких міст, як Ель-Хасака, які розташовані південніше. Решта залишаються тут і пристосовуються до важких умов життя.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Без води і світла 50 курдських родин з Рас-ель-Айна зараз живуть у цій покинутій школі в Телль-Тамері без води й електрики. Оскільки тут дуже погані санітарні умови, місцеві лікарі побоюються спалаху холери та інших захворювань. "Якщо так продовжуватиметься, нас спіткає серйозна гуманітарна криза", - говорить один з них в інтерв'ю DW.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Ситуація у лікарнях Багатьох поранених внаслідок військових дій доставили до лікарні в Телль-Тамері. Але тут перебувають і ті особи, які страждають від важких захворювань. Двоє хворих розповіли DW, що повинні були пройти хіміотерапію в Дамаску до початку військової операції Туреччини, але не встигли вибратися з міста. Нинішня ситуація не дозволяє їм туди дістатися.

Курди на півночі Сирії: між страхом і відчаєм Життя серед руїн У цьому районі на околиці Тель-Тамера майже ніхто не живе. Місцеві жителі втекли звідси після приходу бойовиків ІД. Раніше тут була розташована християнська церква, яку підірвали ісламісти. Зараз серед руїн змушені жити кілька сімей біженців з Рас-ель-Айна. Автор: Наталія Позднякова



Про що домовилися Туреччина й Росія

5 березня президент РФ Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками переговорів у Москві досягли угоди про припинення вогню між учасниками бойових дій у сирійському Ідлібі, яка набула чинності з 00:01 6 березня. Також лідери РФ і Туреччини погодили створення коридорів безпеки шириною шість кілометрів на північ і шість кілометрів на південь від стратегічної траси М-4, контроль над якою намагалися встановити сили Башара Асада.

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Після перемовин Ердоган однак наголосив, що Туреччина залишає за собою право на дії у відповідь у разі нападу з боку сирійських урядових сил. Він пообіцяв, що з цього питання Анкара перебуватиме в контакті з Москвою.

Ідліб - сирійський регіон, окремі території якого все ще контролюються сирійською опозицією та ісламістами. У конфлікті, що триває у Сирії з 2011 року, Туреччина підтримує сирійську опозицію. На боці Башара Асада та його урядових військ перебувають, зокрема, РФ та Іран.