 Берлін не готовий прийняти біженців із турецько-грецького кордону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2020

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Новини

Берлін не готовий прийняти біженців із турецько-грецького кордону

Біженці, які зібрались на кордоні Туреччини з Грецією, не зможуть потрапити на територію Євросоюзу. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Біженці на кродоні з ЄС

Біженці на кордоні з ЄС

Для біженців, які збираються на турецько-грецькому кордоні, шлях до Євросоюзу закритий. Про це ввечері у понеділок, 2 березня, повідомив представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Ми переживаємо зараз на зовнішніх кордонах Євросоюзу й Туреччини, на суші й на морі, ситуацію, яка викликає серйозне занепокоєння. Ми бачимо біженців і мігрантів, яким турецька сторона сказала, що їхній шлях до ЄС відкритий, що, зрозуміло, не відповідає дійсності", - заявив Зайберт.

На питання, чи справедливе висловлювання канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel) про те, що 2015 рік не повинен повторитися, яке вона зробила після нещодавньої міграційної кризи, представник уряду відповів ствердно.

"Розподіл навантаження"

2 березня Меркель провела телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, у якій той зажадав "розподілу навантаження" в ситуації з біженцями. За даними з його адміністрації, Туреччина закликає до "справедливого розподілу навантаження і відповідальності щодо мігрантів" між Туреччиною і ЄС.

29 лютого Ердоган відкрив кордони для біженців у грецькому напрямку, тисячі мігрантів відтоді намагаються потрапити на територію Євросоюзу.

Меркель під час виступу в понеділок у Берліні назвала неприйнятним відкриття кордону Туреччиною для біженців у напрямку ЄС. За словами канцлерки, прагнення Анкари домогтися більшої підтримки Євросоюзу в цьому питанні зрозуміле, проте "абсолютно неприйнятно", що цієї мети намагаються досягти "на спинах біженців".

Австрія готується до захисту кордонів

Канцлер Австрії Себастьян Курц раніше оголосив про необхідність посилення контролю на кордонах ЄС. "Ситуація 2015 року у жодному разі не повинна повторитися", - написав він у соцмережі Facebook, оголосивши метою "зупинити нелегальних мігрантів на зовнішніх кордонах ЄС".

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"Ми готові підтримати країни на кордоні ЄС додатковими поліцейськими силами. Якщо це не вийде, Австрія захищатиме власні кордони", - наголосив він.

Тим часом Європейське агентство з охорони зовнішніх кордонів Frontex в доповіді для лідерів ЄС повідомляє, що "масовий потік людей" у напрямку Греції буде складно зупинити, навіть у тому випадку, якщо турецька влада йому перешкоджатиме. Про це в понеділок повідомляє видання Die Welt. Згідно з доповіддю, найближчими днями ситуація погіршуватиметься.

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