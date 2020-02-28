Біженці з Туреччини рушили в бік ЄС: Болгарія і Греція посилюють кордони

Болгарія вслід за Грецією посилює охорону кордону з Туреччиною після повідомлень про мігрантів, які прямують туди, сподіваючись дістатися території країн Євросоюзу. Влада вже відправила додаткові наряди поліції до турецького кордону, повідомив у п'ятницю, 28 лютого, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов. Він додав, що мігранти збираються біля болгарського кордону в турецькій провінції Едірне.

За словами міністра оборони країни Красімира Каракачанова, ще близько тисячі солдатів готові до дислокації поблизу кордону. Болгарська поліція вже зупинила дві групи мігрантів з Туреччині по 30 людей в кожній, які намагались перетнути кордон, додав Каракачанов.

Мігранти йдуть через обстріли в Ідлібі

Як повідомлялось, раніше цього дня охорону спільного кордону з Туреччиною посилила і Греція. Це сталося у відповідь на нещодавні погрози турецьких посадовців відкрити кордон з ЄС для біженців, котрі перебувають на даний момент у Туреччині.

Мігранти на турецько-грецькому кордоні

Рух біженців до кордонів з європейськими країнами почався після чергового авіаудару сирійських військ в Ідлібі, внаслідок якого загинуло 33 турецьких військових і ще 36 військовослужбовців були поранені. Туреччина "більше не може стримувати біженців" заявив речник правлячої Партії справедливості та розвитку (ПСР) Омер Челік.

Своєю чергою речник міністерства закордонних справ Туреччини Хамі Аксой попередив, що рух біженців на захід може продовжуватися, якщо ситуація в Ідлібі погіршиться. "Деякі шукачі притулку та мігранти в нашій країні, що хвилюються через розвиток подій, почали рухатися до наших західних кордонів. Якщо ситуація погіршиться, цей ризик буде зростати", - наголосив він.

НАТО закликає до деескалації в Сирії

Тим часом Північноатлантичний альянс закликав сирійську та російську владу припинити авіаудари в Ідлібі. "Союзники засуджують тривалі нерозбірливі авіаудари з боку сирійського режиму та Росії у провінції Ідліб. Цю небезпечну ситуацію потрібно деескалювати, і ми закликаємо до негайного повернення до угоди 2018 року про припинення вогню, щоб уникнути погіршення жахливої гуманітарної ситуації в регіоні", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, цитує агенція AP.

У Туреччині на даний момент перебуває близько 3,6 мільйона біженців, переважно з сусідньої Сирії. За даними ООН, з грудня 2019 року до Туреччини прибуло близько 950 тисяч біженців з сирійської провінції Ідліб. До цього призвело загострення збройного протистояння в Ідлібі між сирійськими урядовими силами, та сирійською опозицією й ісламістами.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган неодноразово погрожував європейським країнам "відчинити двері" для біженців у напрямку Євросоюзу, якщо Брюссель не надасть Анкарі більше допомоги для утримання сирійських біженців.