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Себастіан Курц

Себастіан Курц - австрійський правоцентристський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Себастіан Курц".

Австрійський політик Себастіан Курц є федеральним канцлером Австрії. Цю посаду він обіймає з 18 грудня 2017 року. Раніше він очолював міністерство закордонних справ Австрії. Курц є членом Австрійської народної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий канцлер Австрії склав присягу

Новий канцлер Австрії склав присягу 06.12.2021

Колишній міністр внутрішніх справ Карл Негаммер став третім канцлером Австрії за останні два місяці після відставки Себастіана Курца внаслідок корупційного скандалу.

Австрійський уряд і консервативну АНП має очолити Карл Негаммер

Австрійський уряд і консервативну АНП має очолити Карл Негаммер 03.12.2021

Чинний міністр внутрішніх справ Австрії очолить уряд країни та стане головою правлячої Австрійської народної партії (АНП). Його одноголосно було номіновано правлінням партії.

Канцлер Австрії Шалленберґ анонсував свою відставку

Канцлер Австрії Шалленберґ анонсував свою відставку 02.12.2021

Александер Шалленберґ піде у відставку, адже вважає, що посади голови уряду та голови Австрійської народної партії має обіймати одна людина. А він не збирається боротися за крісло голови АНП.

Ексканцлер Австрії Себастьян Курц йде з політики

Ексканцлер Австрії Себастьян Курц йде з політики 02.12.2021

На тлі звинувачень у корупції Себастьян Курц уже подав у відставку з посади канцлера Австрії. Тепер він залишає й інші політичні посади.
Корупційний скандал: Курца позбавили депутатської недоторканності

Корупційний скандал: Курца позбавили депутатської недоторканності 19.11.2021

Позбавлення депутатської недоторканності дозволить продовжити розслідування проти колишнього канцлера Австрії Себастіана Курца, якого прокуратура підозрює в корупційних діях.
Ексканцлер Австрії Себастіан Курц став депутатом парламенту

Ексканцлер Австрії Себастіан Курц став депутатом парламенту 14.10.2021

Колишній федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб спростувати звинувачення на його адресу в підкупі ЗМІ.
Коментар: Себастіан Курц - а король виявився голим

Коментар: Себастіан Курц - а король виявився голим 11.10.2021

Протягом багатьох років Себастіан Курц був кумиром європейських консерваторів. Та після звинувачень у корупції він став "голим королем". Завдяки відставці йому вдалося хоч трохи зберегти обличчя, вважає Барбара Везель.
Александер Шалленберґ очолив уряд Австрії

Александер Шалленберґ очолив уряд Австрії 11.10.2021

Новим федеральним канцлером Австрії став Александер Шалленберґ. Він замінив на посаді Себастіана Курца, який пішов у відставку на тлі корупційного скандалу.
Александер Шалленберґ стане новим канцлером Австрії

Александер Шалленберґ стане новим канцлером Австрії 11.10.2021

Чинний глава МЗС Австрії очолить уряд країни після відставки Себастіана Курца, який вдався до такого кроку на тлі корупційного скандалу.

Канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про відставку

Канцлер Австрії Себастіан Курц оголосив про відставку 09.10.2021

Своїм наступником Себастіан Курц запропонував чинного міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберґа. Прокуратура підозрює Курца та ще кількох осіб у корупції.
Корупційний скандал в Австрії: партнери по коаліції закликають замінити Курца

Корупційний скандал в Австрії: партнери по коаліції закликають замінити Курца 08.10.2021

У фракції "зелених" в австрійському парламенті, які входять до коаліції з консерваторами, впевнені, що Курц далі не може обіймати посаду канцлера.

Корупційний скандал в Австрії: союзники сумніваються у дієздатності Курца

Корупційний скандал в Австрії: союзники сумніваються у дієздатності Курца 07.10.2021

В Австрії набирає обертів корупційний скандал довкола канцлера Себастіана Курца. "Зелені", які входять до коаліції, поставили під питання його дієздатність.

Прокуратура Австрії підозрює канцлера Себастіана Курца у корупції

Прокуратура Австрії підозрює канцлера Себастіана Курца у корупції 06.10.2021

Слідство вважає, що Себастіан Курц витрачав бюджетні кошти на самопіар в австрійських ЗМІ. У його партії це заперечують.
Австрія послаблює локдаун на тлі спаду епідемії COVID-19

Австрія послаблює локдаун на тлі спаду епідемії COVID-19 10.05.2021

Покращення статистики захворюваності в Австрії спонукало уряд послабити локдаун. З 19 травня у країні відкриються ресторани, готелі і заклади культури.
Три країни запропонували прийняти саміт Байдена і Путіна

Три країни запропонували прийняти саміт Байдена і Путіна 17.04.2021

Фінляндія, Австрія та Швейцарія сигналізували про готовність прийняти можливий саміт президентів США та Росії.
Австрія веде переговори з Росією щодо купівлі вакцини Спутник V

Австрія веде переговори з Росією щодо купівлі вакцини "Спутник V" 30.03.2021

Австрійський канцлер Себастіан Курц вважає, що країна походження вакцини не має значення - головне, щоб вона була дієвою.

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