Себастіан Курц - австрійський правоцентристський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Себастіан Курц".

Австрійський політик Себастіан Курц є федеральним канцлером Австрії. Цю посаду він обіймає з 18 грудня 2017 року. Раніше він очолював міністерство закордонних справ Австрії. Курц є членом Австрійської народної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.