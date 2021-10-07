Ексканцлер Австрії Себастіан Курц став депутатом парламенту

Колишній федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) в четвер, 14 жовтня, склав присягу депутата австрійського парламенту. Ексчиновник зберіг за собою позицію лідера консервативної Австрійської народної партії (ÖVP) та очолив її парламентську фракцію.

Разом з тим, політик, котрий був змушений піти у відставку з посади канцлера через звинувачення у корупції, заявив, що має намір спростувати ці підозри. "Я зроблю все можливе, щоб спростувати помилкові звинувачення проти мене", - заявив він у зверненні в Facebook.

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"Корупційна" відставка Себастіана Курца

Про відставку з посади федерального канцлера Австрії Себастіан Курц оголосив 9 жовтня. Таке рішення він ухвалив на тлі корупційного скандалу. Австрійська прокуратура раніше почала розслідування проти Курца і ще дев'яти осіб. Їх запідозрили в маніпуляції із соцопитуваннями й підкупі ЗМІ за кошти платників податків.

Після цього партнери по коаліції очолюваної Курцом Австрійської народної партії - партія "Зелених" - закликали замінити канцлера на людину з "бездоганною репутацією". До відставки Курца закликали також опозиційні політичні сили в парламенті Австрії, погрожуючи йому вотумом недовіри.

У своїй промові 9 жовтня Курц відкинув обвинувачення на свою адресу, але заявив, що іде з посади через почуття відповідальності перед країною.

Новим федеральним канцлером Австрії став колишній очільник МЗС Австрії Александер Шалленберґ (Alexander Schallenberg).