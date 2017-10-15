 Корупційний скандал в Австрії: партнери по коаліції закликають замінити Курца | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2021

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Корупційний скандал в Австрії: партнери по коаліції закликають замінити Курца

У фракції "зелених" а австрійському парламенті, які входять до коаліції з консерваторами, впевнені, що Курц далі не може обіймати посаду канцлера.

Канцлера Австрії Себастіана Курца звинувачують у підкупі ЗМІ за бюджетні кошти

Канцлера Австрії Себастіана Курца звинувачують у підкупі ЗМІ за бюджетні кошти

Замінити федерального канцлера Австрії Себастіана Курца (Sebastian Kurz) на "людину з бездоганною репутацією" закликала австрійська партія "зелених", яка входить до правлячої коаліції. Із такою завявою на тлі обвинувачень Курца у корупції виступила лідерка парламентської фракції політсили Зіґрід Маурер (Sigrid Maurer) у п'ятницю, 8 жовтня.

"Очевидно, що така людина більше не може обіймати посаду", - цитує Маурер агенція AP.

Маурер також закликала консервативну Австрійську народну партію, з якою "зелені" разом входять до коаліції та яку очолює Курц, номінувати іншу людину на посаду канцлера. 

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Корупційний скандал довкола Курца

Раніше австрійська прокуратура повідомила, що веде розслідування проти Себастіана Курца і ще дев'яти осіб. Їх підозрюють у хабарництві, маніпуляції із соцопитуваннями й підкупі ЗМІ за кошти платників податків.

За версією слідства, чинний канцлер і його соратники вчинили ймовірні правопорушення у 2016-2018 роках. У 2017 році Курц вперше очолив уряд, у 2020 році - вдруге. Федеральний канцлер Австрії звинувачення в корупції відкидає.

Напередодні, 7 жовтня, "зелені" заявили, що такі звинувачення справляють жахливе враження й поставили під питання дієздатність канцлера. Опозиційні партії наступного тижня планують провести у парламенті голосування за відставку Курца.

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