 Ексвіцеканцлера Австрії засудили до 15 місяців умовного ув′язнення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.08.2021

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Ексвіцеканцлера Австрії засудили до 15 місяців умовного ув'язнення

Суд визнав колишнього віцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе винним у хабарництві. Вирок поки не має юридичної сили.

Колишній віцеканцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе

Колишній віцеканцлер Австрії Гайнц-Крістіан Штрахе (архівне фото)

Земельний суд Відня у п'ятницю, 27 серпня, визнав колишнього віцеканцлера Австрії Гайнца-Крістіана Штрахе (Heinz-Christian Strache) винним у вчиненні корупційних дій і засудив його до 15 місяців умовного тюремного ув'язнення, повідомляє агенція dpa. При цьому цей вирок ще не має юридичної сили.

У цій справі колишнього лідера правопопулістської Австрійської партії свободи (АПС) обвинувачують у тому, що він прийняв партійну пожертву на суму у 10 тисяч євро. В обмін на цю пожертву, за даними слідства, Штрахе посприяв наданню приватній клініці, яка спеціалізується на косметологічній хірургії, преференцій від держави. Власник клініки Вальтер Ґрубмюллер (Walter Grubmüller) також є обвинувачуваним у цій справі.

"Ібіца-гейт"

Це є першим судовим процесом проти Штрахе за результатами резонансного скандалу, який спалахнув у травні 2019 року і отримав назву "Ібіца-гейт". Тоді німецькі ЗМІ оприлюднили відеозапис прихованої камери, зроблений під час розмови Штрахе, ексголови парламентської фракції АПС Йоганна Ґуденуса (Johann Gudenus) і невідомої жінки на віллі на Ібіці в липні 2017 року.

На відео Штрахе обіцяв своїй співрозмовниці державні замовлення в обмін на підтримку на виборах з боку видання Kronen Zeitung. Жінка, яка представилася "племінницею російського олігарха", нібито планувала придбати цю газету. Після цього скандалу Штрахе та канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) подали у відставку, а в країні були проведені нові вибори.

У рамках розслідування поліція конфіскувала мобільний телефон Штрахе. Вивчення збережених на телефоні повідомлень дозволило висунути проти колишнього глави АПС і інші обвинувачення.

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