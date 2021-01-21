 Австрійський канцлер Курц готовий вакцинуватися ″Спутником V″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2021

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Австрійський канцлер Курц готовий вакцинуватися "Спутником V"

У разі схвалення китайських і російських вакцин європейськими регулятивними органами, ці препарати могли б випускатися в Австрії, вважає Себастіан Курц.

Себастіан Курц

Себастіан Курц попередив, що для випуску вакцин з Росії та Китаю в Австрії потрібне схвалення цих препаратів у ЄС

Австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz) волів би, щоб китайські та російські вакцини від коронавірусу випускалися в Австрії. Про це він заявив інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, опублікованому в неділю, 7 лютого. За словами Курца, передумовою для такого виробництва має стати спочатку схвалення цих вакцин європейськими регулятивними органами.

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В такому разі "Австрія, безумовно, спробувала б надати виробничі потужності на відповідних вітчизняних підприємствах для російських або китайських вакцин", визнав консервативний австрійський політик.

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Крім того, Курц запевнив, що сам він так само вакцинувався б китайським або російським препаратом від коронавірусу. "Вакцини - це лише ефективність, безпека та швидка доступність, а не геополітичні битви", - сказав Курц, натякаючи на нинішні напружені відносини між ЄС, Росією та Китаєм.

Критика політики ЄС

Водночас Курц зазначив, що натепер жителі Європейського Союзу забезпечені вакцинами лише "не зовсім оптимально". Австрійський канцлер також розкритикував Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) за надто повільну роботу та забюрократизованість під час видачі дозволів на застосування вакцин проти коронавірусу. За його даними, за межами ЄС дозволи на застосування певних вакцин видавалися набагато швидше.

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Як повідомлялося, досі в ЄС дозволили проводити вакцинацію препаратом, розробленим німецькою компанією BioNTech та її американським партнером - компанією Pfizer, вакциною американської компанії Moderna, а також препаратом AstraZeneca. Цю вакцину фармацевтична компанія AstraZeneca розробила у співпраці з Оксфордським університетом.

Щодо ситуації з коронавірусом у Австрії, то тут Курц очікує певного полегшення лише з літа, коли буде провакциновано багатьох громадян. Утім, він застеріг, що слід готуватися до непростих кількох місяців у майбутньому.

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З понеділка Австрія послаблює запроваджений локдаун. Працюватимуть перукарні, всі магазини й навіть музеї. Однак населенню потрібно буде дотримуватися жорстких гігієнічних правил.

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