Коронавірус: у ФРН розглядають можливість виробництва російської вакцини

У Німеччині перевіряється можливість виробництва російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", повідомив міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан (Jens Spahn). Російська сторона звернулась з проханням перевірити, чи є наявними потужності для виготовлення вакцини в Німеччині або Європі, зазначив Шпан під час онлайн-конференції "Європа 2021" з німецькими виданнями Tagesspiegel, Zeit, Handelsblatt та Wirtschaftswoche у середу, 3 лютого.

"Ми можемо надати підтримку для виробництва вакцини, якої ще немає в Європі або яка в Європі ще не допущена", - наводять видання слова міністра. Він пояснив, що з Росією має місце "конструктивно критична" співпраця. Кінець кінцем, пандемія може бути подолана спільними зусиллями світової спільноти, сказав Шпан.

При цьому Шпан визнав ймовірним допуск вакцини "Спутник V" в ЄС. "Я радію кожній ефективній та безпечній вакцині", - зазначив Шпан. В якому обсязі буде здійснений допуск, вирішуватиме Європейське агентство лікарських препаратів (EMA), наголосив німецький міністр. Опубліковані дані є обнадійливими, але мають ще бути подані європейському регулятору, сказав Шпан.

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Як повідомлялось, 2 лютого впливовий британський медичний журнал The Lancet опублікував проміжні результати третьої фази клінічних випробувань російської вакцини від коронавірусу "Спутник V", ефективність вакцини склала 91,6 відсотка.

Згідно з повідомленням, проаналізовані дані 19 866 добровольців (з них 14 964 отримали вакцину і 4 902 плацебо), на момент досягнення фінальної контрольної точки - 78 підтверджених випадків захворювання коронавірусом (з них 62 - серед тих, хто отримав плацебо).

Росія допустила до використання "Спутник V" у серпні 2020 року. Тоді це наразилося на критику міжнародної спільноти, адже ще не було завершено третю фазу дослідження препарату. На даний час, за даними РФ, вакцина "Спутник V" зареєстрована в 16 країнах.

EMA на сьогодні допустила до застосування в ЄС три вакцини від коронавірусу, розроблені компаніями BioNTech/Pfizer, Moderna та Astrazeneca.