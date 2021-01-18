Вакцини від СОVID-19: німецький вчений про їх ефективність та безпечність

У Німеччині за перевірку якості та безпечності вакцин відповідає Федеральний інститут вакцин та біомедичних лікувальних засобів імені Пауля Ерліха. Президент цієї установи Клаус Ціхутек (Klaus Cichutek) в інтерв'ю DW відповів на запитання про безпечність вакцин виробництва компаній BioNtech/Pfizer і Moderna, які вже допущені до використання у країнах Європейського Союзу, про ризики побічної дії та про доцільність вакцинації дітей.

DW: BioNTech/Pfizer і Moderna - перші вакцини проти коронавірусу - допущені на європейський ринок. Що можна сказати вже нині про їхню ефективність?

Клаус Ціхутек: Дотепер реактогенність обох вакцин (властивість вакцини викликати при введенні до організму будь-які побічні дії - Ред.) не відрізняється від інших вакцин і не виходить за звичні рамки. Перші дані дуже обнадійливі: у рамках клінічних випробувань ефективність обох вакцин сягнула 90 і більше відсотків. І навіть серед літніх людей вона перевищує 80 відсотків. Гадаю, у нас є дві чудові сертифіковані вакцини, розроблені і випробувані з дотриманням усіх необхідних стандартів. Отже, на даний час все виглядає добре.

Обидві вакцини мають вводитися двома дозами. Чи надовго забезпечується захист після щеплення?

Поки ми цього не знаємо. Однак ми бачимо ознаки тривкої імунологічної активності (імунної відповіді організму - Ред.). Деякі наявні у нас дані вказують на те, що вакцини викликають імунну реакцію, яка триває понад вісім місяців і продовжує триматися. Це - гарні новини. А випробування на мавпах показали, що навіть низький рівень нейтралізуючих антитіл є достатнім, аби захистити від вірусу. Гадаю, щеплення захищатиме на тривалий період, однак для впевненості у цьому треба дочекатися подальших даних. Саме зараз збирають дані, які дозволять дати довготривалу відповідь щодо безпечності і дієвості вакцин.

Про які побічні реакції відомо на цей час?

Відомі побічні реакції проявляються здебільшого лише на короткий час у проміжку між першим і третім днем після щеплення. Легкий або середньої сили біль на місці уколу, подекуди можливе відчуття втоми, іноді дещо підвищена температура тіла, головний біль, болі у м'язах і суглобах. Може з'являтися і набряк на місці уколу. Однак це загальновідомі побічні ефекти будь-якого щеплення. Вони ніколи не тривають довго і не завдають суттєвої шкоди. З огляду на життєву небезпеку, яку становить таке захворювання, як COVID-19, ці побічні реакції можна вважати прийнятними. Водночас, складається враження, що такі побічні ефекти мають місце дещо частіше, ніж при звичному щорічному щепленні від грипу.

Обраний президент США Джо Байден - один з перших світових лідерів, які зробили щеплення від COVID-19

Чи виключаєте Ви можливість більш серйозних ускладнень після щеплення обома вакцинами від коронавірусу?

На даний час їх виключати не можна. Однак більшість ускладнень проявляється зазвичай протягом перших тижнів після щеплення. Нам вже відомо, що ускладнення з'являються дуже рідко. Йдеться про алергічні реакції і дуже рідко про оніміння м'язів обличчя. Водночас такі симптоми мали місце під час клінічних випробувань й у групі осіб, які отримували замість вакцини плацебо. Поза цим вакцини демонструють високий рівень безпеки.

Люди подекуди бояться появи побічних дій у довгостроковій перспективі. Що Вам відомо з цього приводу?

Нам потрібно більше даних. Третя стадія клінічних випробувань триватиме ще два роки і передбачатиме спостереження за довгостроковими побічними реакціями. За тими учасниками досліджень, хто зробив щеплення, уважно спостерігатимуть фахівці і фіксуватимуть будь-які ознаки побічних дій. На даний час жодних ознак наявності довгострокових побічних реакцій щеплення немає.

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Наскільки сильним є захист, який дає вакцина? Чи можна після щеплення все одно заразитися коронавірусом?

У нас поки мало практичного досвіду, оскільки вакцинація щойно розпочалася. З клінічних випробувань нам відомо, що після вакцинації кількість інфекцій є дуже низькою. Здебільшого у випадках, коли людина непомітно для себе заразилася коронавірусом ще до того, як отримала щеплення. Зі 100 щеплених пацієнтів 95 не продемонстрували жодних симптомів COVID-19, навіть ті, хто був у контакті з інфікованими. Крім того, виглядає на те, що та незначна кількість щеплених, які таки заразилися, демонструють лише легкий перебіг хвороби.

Вакцина BioNTech/Pfizer сертифікована для щеплення людей віком від 16 років, Moderna - від 18. Чи будуть у майбутньому робити щеплення і дітям, чи це доцільно взагалі?

Деякі вакцини-кандидати випробовуються і на дітях. Ми очікуємо результатів цих досліджень цього року. Тоді можна буде говорити і про розширення діючих сертифікатів на застосування для щеплення дітей і підлітків. Однак все залежить і від того, чи рекомендуватимуть щеплення дітям експертні комісії щодо вакцинації.

Жінки подекуди бояться, що вакцини можуть мати вплив на перебіг вагітності або майбутню вагітність. Чи є підстави для цього?

На даний час у нас мало даних про реакцію на щеплення вагітних. Тому наразі вакцинація не рекомендована вагітним. При цьому я не бачу абсолютно жодних проблем на той випадок, якщо жінка зробить щеплення і згодом завагітніє. Перші висновки неклінічних досліджень на тваринах свідчать про те, що щеплення не має жодного впливу на плідність, на перебіг вагітності або розвиток плоду. Тим не менше, звісно, треба дочекатися і даних щодо людей.

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Були повідомлення про алергічні реакції на щеплення. Чи варто алергікам робити щеплення?

На це запитання немає однозначної відповіді на всі випадки. Якщо людині відомо, що вона має алергічну реакцію на діючі речовини вакцини, це свідчить проти вакцинації. Люди, у яких звичайна алергія на цвітіння рослин або алергічна реакція на окремі продукти харчування, цілком можуть робити щеплення. Утім, цим людям краще почекати на місці вакцинації 15 хвилин після уколу, щоб бути під наглядом лікаря, який зможе у разі потреби надати допомогу. Однак хочу все ж наголосити - алергічні реакції мають місце вкрай рідко.