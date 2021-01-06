 Єврокомісія дозволила вакцину від коронавірусу компанії Moderna | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Єврокомісія дозволила вакцину від коронавірусу компанії Moderna

Єврокомісари дозволили за рекомендацією регулятора застосовувати на території ЄС вакцину американської компанії Moderna. Вона стала другим препаратом для щеплень від коронавірусу, допущеним для використання в Євросоюзі.

Будівля Єврокомісії

Будівля Єврокомісії

Європейська Комісія (ЄК) дозволила застосування на території Європейського Союзу (ЄС) вакцини від коронавірусу, розробленої компанією Moderna. Про це в середу, 6 січня, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). За словами очільниці Єврокомісії, це рішення ухвалено за рекомендацією Європейського агентства з лікарських засобів (ЄАЛЗ).

Таким чином призначений для боротьби з коронавірусом препарат, розроблений компанією зі США Moderna, став другою такою вакциною, допущеною до застосування в Євросоюзі. 

Раніше цього дня ЄАЛЗ схвалило й рекомендувало дозволити для застосування вакцину компанії Moderna для проведення щеплень від коронавірусу.

21 грудня 2020 року Єврокомісія відразу після схвалення з боку ЄАЛЗ дозволила застосування в країнах Євросоюзу вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer. Уже 26 грудня цю вакцину було доставлено в країни-члени Євросоюзу, а вже на наступний день там почалася вакцинація.

Нагадаємо, що міністерство охорони здоров'я України минулого року уклало контракт на постачання до країни вакцини проти коронавірусу виробництва китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech. "Йдеться про закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 гривень за дозу", - повідомив 30 грудня Офіс президента України.

Китайську вакцину очікують в Україні наприкінці лютого або на початку березня, запевняли в МОЗ.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


DW.COM

Дозвіл на використання вакцини BioNTech/Pfizer у ЄС: що треба знати

Європейське агентство лікарських засобів та Єврокомісія дали дозвіл на використання першої вакцини проти коронавірусу в ЄС. Таким чином винахід компаній BioNTech та Pfizer визнали безпечним.  

У США схвалили вакцину виробництва компанії Moderna

Розподіл вакцини від коронавірусу від компанії Moderna почнеться негайно, пообіцяв Дональд Трамп. Компанія може почати надавати вакцини вже з наступного тижня.  

Щеплення від коронавірусу: чи буде воно обов'язкове для всіх у ЄС?

Коли жителі Євросоюзу отримають першу вакцину проти коронавірусу, чия це буде вакцина та чи буде в ЄС обов'язкова вакцинація - DW шукала відповіді на ці запитання.  

США хочуть прискорити вакцинацію за рахунок зменшення дози

У США розглядається варіант зменшення в два рази дози вакцини Moderna від COVID-19 під час проведення щеплень. Це дозволить прискорити вакцинацію.  

Також за темою

Coronavirus Impfen

Коронавірус: у ЄС просять допомогти Україні з вакциною 06.01.2021

Глави МЗС низки держав ЄС звернулись до Брюсселя з проханням виділити кошти на придбання вакцин від коронавірусу учасникам програми Східного партнерства ЄС, у тому числі й Україні.

Impfstart in Europa - Polen

COVID-19: в ЄС почалася масова вакцинація 27.12.2020

Більшість країн Європейського Союзу офіційно розпочали цієї неділі масову вакцинацію від коронавірусу. Першими вакцину почали отримувати переважно люди похилого віку та медики.

Coronavirus - Impfbeginn Sachsen-Anhalt: 101 Jahre alte Heimbewohnerin wird geimpft

У Німеччині зробили перші щеплення від коронавірусу 26.12.2020

У землі Саксонія-Ангальт зробили щеплення від коронавірусу мешканцям та персоналу будинку для літніх людей. Першою отримала вакцину 101-річна Едіт Квойцалла. Офіційно початок вакцинації у ФРН планували на 27 грудня.

Реклама

Докладно

Фотографія полярного сяйва на півдні Тасманії у Австралії

Найкращі фотографії полярного сяйва

У підбірці DW - найкрасивіші знімки північного та південного сяйва за версією блогу Capture the Atlas.  

Газогін Північний потік-2

У ФРН створюють фонд для добудови "Північного потоку-2"

Фонд має взяти на себе ризики санкцій США проти підрядників "Північного потоку-2".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  