Єврокомісія дозволила вакцину від коронавірусу компанії Moderna

Європейська Комісія (ЄК) дозволила застосування на території Європейського Союзу (ЄС) вакцини від коронавірусу, розробленої компанією Moderna. Про це в середу, 6 січня, повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). За словами очільниці Єврокомісії, це рішення ухвалено за рекомендацією Європейського агентства з лікарських засобів (ЄАЛЗ).

Таким чином призначений для боротьби з коронавірусом препарат, розроблений компанією зі США Moderna, став другою такою вакциною, допущеною до застосування в Євросоюзі.

Раніше цього дня ЄАЛЗ схвалило й рекомендувало дозволити для застосування вакцину компанії Moderna для проведення щеплень від коронавірусу.

21 грудня 2020 року Єврокомісія відразу після схвалення з боку ЄАЛЗ дозволила застосування в країнах Євросоюзу вакцини від коронавірусу спільного виробництва німецької компанії BioNTech та американської Pfizer. Уже 26 грудня цю вакцину було доставлено в країни-члени Євросоюзу, а вже на наступний день там почалася вакцинація.

Нагадаємо, що міністерство охорони здоров'я України минулого року уклало контракт на постачання до країни вакцини проти коронавірусу виробництва китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech. "Йдеться про закупівлю 1 913 316 доз за ціною 504 гривень за дозу", - повідомив 30 грудня Офіс президента України.

Китайську вакцину очікують в Україні наприкінці лютого або на початку березня, запевняли в МОЗ.