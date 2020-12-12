 У США схвалили вакцину виробництва компанії Moderna | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

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Новини

У США схвалили вакцину виробництва компанії Moderna

Розподіл вакцини від коронавірусу від компанії Moderna почнеться негайно, пообіцяв Дональд Трамп. Компанія може почати надавати вакцини вже з наступного тижня.

Вже дві вакцини від коронавірусу схвалені у США

Вже дві вакцини від коронавірусу схвалені у США

Група експертів Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) рекомендувала дозволити екстрене застосування вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Про це у п'ятницю, 18 грудня, повідомив президент США Дональд Трамп.

"Вакцина компанії Moderna схвалена переважною більшістю голосів. Розподіл почнеться негайно", - написав він y Twitter. 

 

За даними агенції Bloomberg, за застосування вакцини від Moderna висловились 20 експертів, один утримався. Проти вакцини не проголосував ніхто.

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Очікується, що FDA видасть офіційний дозвіл у п'ятницю. Таким чином США, ймовірно, стануть першою країною у світі, де буде погоджена ця вакцина. Раніше у країні вже погодили застосування вакцини від німецької компанії BioNTech та американської Pfizer.

Майка Пенса вакцинували в прямому ефірі

Заява Трампа була зроблена в той час, коли віцепрезидент США Майк Пенс разом з дружиною вакцинувались від коронавірусу в прямому ефірі. Їм зробили щеплення вакциною BioNTech/Pfizer. Пенс зазначив, що офіційне схвалення вакцини Moderna буде питанням годин.

За даними американських ЗМІ, в разі швидкого схвалення FDA вакцина від Moderna може почати надходити в штати вже в наступний понеділок, 21 грудня. У компанії раніше пообіцяли надати 50 мільйонів доз вакцин за грудень, що дозволить вакцинувати 25 мільйонів людей - кожній людині для вакцинації потрібно зробити два уколи.

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, наразі США посідають перше місце у світі за кількістю інфікованих коронавірусом. Загалом у країні захворіли 17,2 мільйона людей, від цієї хвороби померло 310 тисяч осіб.

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