У ЄС дозволили використання вакцини компанії AstraZeneca

Європейське агентство з лікарських засобів (ЄАЛЗ) дало схвалило використання вакцини від коронавірусу, розробленої компанією AstraZeneca. У п'ятницю, 29 січня, комітет ЄАЛЗ рекомендував надати цьому препарату умовний допуск на застосування.

"Поки що є замало результатів серед немолодих учасників (старше 55 років) досліджень, щоб можна було судити про те, наскільки добре вакцина буде застосовуватися в цій віковій групі", - зазначається в рішенні ЄАЛЗ. Утім, у відомстві впевнені, що внаслідок застосування цієї вакцини "очікується "захист", враховуючи, що імунна реакція спостерігається в цій віковій групі, а також спираючись на досвід використання інших вакцин", йдеться в пресрелізі ЄАЛЗ. Тож агентство рекомендує використовувати вакцину AstraZeneca у всіх вікових групах старше 18 років.

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Пізніше голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила про остаточне затвердження дозволу на використання вакцини. "Я очікую, що ця компанія, як і погоджено, доставить 400 мільйонів доз (вакцини. - Ред.)" - написала вона у своєму Twitter.

Таким чином препарат AstraZeneca став вже третьою допущеною в ЄС до використання вакциною від коронавірусу. Раніше Єврокомісія за рекомендацією ЄАЛЗ допустила до застосування в ЄС вакцини від коронавірусу, розроблені компаніями BioNTech/Pfizer і Moderna.

Єврокомісія жорсткіше контролюватиме експорт вакцин

У п'ятницю ЄК також ухвалила рішення щодо посилення контролю за експортом вакцин від коронавірусу, випущених на території ЄС. За словами віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса, який відає питаннями зовнішньої торгівлі, відтепер всі фармацевтичні компанії, які уклали контракти з ЄС на поставку вакцин від коронавірусу, муситимуть звітувати перед Брюсселем щодо поставок у треті країни.

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"Ми платили цим компаніям, щоб вони збільшили обсяги випуску (вакцин. - Ред.), тож тепер чекаємо від них поставок", - сказав журналістам Домбровскіс. "Сьогоднішній захід ухвалено з максимальним ступенем терміновості. Мета полягає в тому, щоб ми одразу ж забезпечили повну прозорість ... А якщо знадобиться, це також надасть нам інструмент для забезпечення поставок вакцин", - наголосив член Єврокомісії, цитує інформагенція AFP.

Нагадаємо, днями в ЄС спалахнув скандал навколо поставок вакцин AstraZeneca. Згідно з контрактом, укладеним в серпні 2020 року, ЄС мав отримати від AstraZeneca до 400 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. У рамках укладеної тоді угоди компанія отримала передоплату в розмірі 336 мільйонів євро. Натомість 22 січня компанія заявила про брак виробничих потужностей.

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Виявилося, що до кінця березня поточного року компанія може забезпечити поставку не більше 31 мільйона доз, хоча на цей термін погоджувались 80 мільйонів доз. У відповідь на заяви компанії в Брюсселі вказували на те, що поза межами ЄС AstraZeneca дотримується своїх контрактних зобов'язань і постачає необхідну кількість вакцини, приміром, до Великобританії.

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