Фон дер Ляєн вимагає від виробників вакцин дотримуватися своїх зобов'язань

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у вівторок, 26 січня, під час віртуальної конференції "Давоський порядок денний" наголосила, що виробники вакцин від COVID-19 повинні дотримуватися своїх договірних зобов'язань щодо постачання препаратів. За її словами, ЄС інвестував мільярди в розробку вакцин та розбудову виробничих потужностей, тож "тепер фірми повинні виконати свої зобов'язання", цитує інформагентство dpa.

Голова Єврокомісії таким чином відреагувала на конфлікт ЄС з британсько-шведським фармацевтичним концерном AstraZeneca, в якого Євросоюз замовив 400 мільйонів доз вакцини. Наприкінці цього тижня препарат компанії може отримати дозвіл на застосування в ЄС.

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Нагадаємо, декілька днів тому стало відомо, що AstraZeneca не зможе виконати свої зобов'язання за контрактом з ЄС і через проблеми виробничого характеру більш ніж удвічі зменшить поставлену кількість доз вакцини від коронавірусу, призначених для країн ЄС. На 27 січня запланована зустріч представників ЄС та компанії, на якій вони спробують знайти вихід з цієї ситуації.

Ще раніше стало відомо про наміри виробника німецько-американської вакцини BioNTech/Pfizer на три-чотири тижні скоротити заплановані обсяги поставок вакцини в Європу. В компанії такі кроки пояснили необхідністю збільшити виробничі потужності на заводі в Бельгії. Утім, після наполягання Єврокомісії у компаніях BioNTech і Pfizer пообіцяли скоротити час затримки та поставити запланований обсяг доз вакцини в першому кварталі цього року.