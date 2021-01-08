Коронавірус: Єврокомісія виступила за додаткові обмеження щодо поїздок

Єврокомісія (ЄК) пропонує запровадити більш жорсткі, ніж досі, обмеження щодо поїздок всередині ЄС, а також за його межі. Також пропонується ухвалити більш суворі правила тестування і карантину для тих, хто прибуває з регіонів підвищеного ризику, повідомляє агенція dpa.

"Ситуація в Європі вимагає від нас складних , але необхідних рішень - ми повинні забезпечити безпеку і зупинити необов'язкові поїздки. Сьогодні ми представили нові норми поїздок до Євросоюзу", - написала в понеділок, 25 січня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursuls von der Leyen) на своїй сторінці у Twitter.

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Як повідомляється, Єврокомісія пропонує запровадити новий термін для "кольорової ідентифікації" зон ризику в ЄС. На додаток до зеленого, помаранчевого або червоного кольорів пропонується додати також темно-червоний колір. Цей колір застосовуватиметься до регіонів з найвищим рівнем епідемічного ризику - з понад 500 випадками заражень на 100 тисяч жителів. За словами єврокомісара з питань юстиції і верховенства права Дідьє Рейндерса, нове зонування має бути запроваджене протягом двох тижнів. Він пояснив, що на даний момент практично вся територія Євросоюзу входить в санітарну червону зону, тому з'явилася необхідність створити нову категорію, щоб виділити регіони з більш високим рівнем епідемічного ризику.

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Рейндерс також додав, що ЄК категорично не рекомендує здійснювати поїздки до зон з високим ризиком зараження. "Що стосується поїздок до зон високого ризику і з них: всі необов'язкові поїздки в ці зони повинні бути суворо не рекомендовані, це також стосуватиметься поїздок всередині Євросоюзу і навіть всередині окремих держав ЄС", - заявив він.

Відповідно до опублікованих пропозицій Єврокомісії, всі особи, що в'їжджають в країни ЄС, зобов'язані представити негативний тест на коронавірус, зроблений мінімум за три дні до виїзду. Для громадян ЄС може бути зроблено виняток - вони можуть зробити тест відразу після прибуття. При цьому незалежно від результату тесту, після прибуття необхідно витримати самоізоляцію тривалістю до 14 днів - конкретні терміни карантину повинні уточнити країни ЄС.

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Єврокомісарка питань внутрішньої політики Йлва Йоганссон, коментуючи у Брюсселі нові рекомендації від ЄК, наголосила, що громадянам третіх країн наполегливо не рекомендують їхати до країн Європейського Союзу, якщо лише це не конче потрібно.

"Комісія ухвалила нові рекомендації щодо поїздок із третіх країн. Вони засновані на змінах в епідеміологічній ситуації, що сталися за останні тижні та місяці. Наполегливо потрібно не радити їздити, якщо це справді не важливо, особливо з і до регіонів із високим рівнем ризику, доти, доки епідеміологічна ситуація значно не покращиться... Не приїжджайте, якщо це лише справді необхідно. Якщо це необхідно - у цьому разі ми просимо держави-члени застосувати додаткові заходи", - сказала вона.