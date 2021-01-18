Європейський карантин: де і як зупиняють пандемію

Німеччина

У Німеччині із середини грудня діє жорсткий карантин, який прийнято називати англійським словом lockdown. Школи і дитячі садки зачинені, подекуди працюють лише окремі групи для дітей, батьки яких вимушені їздити на роботу попри всі обмеження. Зачинені також ресторани, а також усі магазини за винятком суто продовольчих. Приватні зустрічі можливі лише за участі однієї сім'ї і не більше однієї сторонньої особи. У населених пунктах і районах з особливо високою інцидентністю (кількістю нових випадків зараження понад 200 у перерахунку на сто тисяч населення впродовж тижня) радіус пересування мешканців обмежується 15 кілометрами від місця проживання. У деяких федеральних землях вночі діє комендантська година.

При в'їзді з країн, які вважаються зоною ризику, подорожнім треба пройти 10 днів самоізоляції, а також здати тест на наявність коронавірусу. Крім того, федеральний уряд нещодавно ухвалив постанову, згідно з якою при в'їзді з країн з особливо високою інцидентністю треба пред'явити негативний результат тесту вже на кордоні. Нині це правило поширюється на два десятки країн. З початку пандемії у Німеччині коронавірусом інфікувалися 2,1 мільйона людей, більше 51 тисячі померли. Останніми днями - лише за місяць після запровадження "локдауну" - кількість нових випадків зараження почала поступово знижуватися.

Франція

Магазини і школи у Франції здебільшого відкриті, ресторани зачинені. По всій країні діє комендантська година з 18 години вечора і до 6 ранку. У цей час зачиняються всі магазини, прогулянки чи спорт на вулиці заборонені. Для в'їзду до країни треба на кордоні продемонструвати довідку про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до в'їзду. У Франції у зв'язку з пандемією померли більше 71 тисячі людей. У січні спостерігається черговий сплеск пандемії, кількість нових інфікованих перевищила 20 тисяч на день.

На тлі швидкого поширення "мутованого" вірусу Великобританія високими темпами просувається з вакцинацію населення

Великобританія

У Великобританії у грудні виявили мутацію коронавірусу, яку вчені назвали "варіант B.1.1.7". Дослідження встановили, що цей варіант вірусу є значно більше заразним - за різними даними, він переноситься на 30 - 70 відсотків швидше за "звичайний" SARS-Cov-2. За попередніми, поки що не підтвердженими остаточно даними одного з досліджень, "британський" варіант відрізняється ще й вищою летальністю. До 22 лютого у Великобританії діє жорсткий "локдаун". Британці не мають права виходити з дому без поважної причини. Закриті школи, університети, ресторани й усі магазини крім продуктових і тих, що продають товари першої необхідності.

Нідерланди

У Нідерландах "локдаун" діє із середини грудня. Закрито все, як і у Німеччині. Крім того, діє комендантська година з 21 години вечора до 4.30 ранку. Нинішні обмеження діятимуть щонайменше до 9 лютого.

Австрія

Уряд Австрії сподівався зняти частину обмежень 25 січня. Однак жорсткий карантин подовжили до 7 лютого. Головною підставою для цього стали побоювання щодо розповсюдження "британського" варіанту коронавірусу. Передумовою для того, аби в лютому відкрити хоча б частину магазинів, уряд назвав повернення показників інцидентності до менш як 50 випадків на сто тисяч населення. Нині інцидентність становить близько 120.

Португалія

Із 14 тисячами інфікованих щодня Португалія продовжує бити рекорди. Починаючи від 20 січня і щонайменше на місяць діятиме жорсткий "локдаун". З дому можна виходити лише з поважної причини. Робота з дому є обов'язковою скрізь, де це лише можливо. Ресторани і більшість магазинів, крім продуктових, зачинені.

Швеція

У Швеції інцидентність за 7 днів перевищує 200 випадків на 100 тисяч населення. Тим не менше, країна продовжує свій особливий шлях у боротьбі з коронавірусом, який передбачає мінімально можливі обмеження. Навіть носіння маски в громадських місцях не є обов'язковим, а являє собою лише рекомендацію. Такий підхід призвів до вищої кількості жертв пандемії, ніж в інших країнах Європи. З березня померли близько 11 тисяч шведів. У перерахунку на лише 10 мільйонів населення Швеції кількість смертей є суттєво вищою за, скажімо, Німеччину, де на понад 80 мільйонів населення зафіксовано близько 50 тисяч смертей.

Іспанія

Іспанія чи не найбільше у Європі потерпає від пандемії. Щодня фіксується більше 40 тисяч заражень, 18 січня був встановлений рекорд - 84 тисячі виявлених інфекцій за день. У більшості регіонів закриті фітнес-клуби, театри, концертні зали й кіно. Подекуди вони залишаються відкритими із мінімальним навантаженням. Натомість міста з особливо високою інцидентністю взагалі ізольовані від зовнішнього світу.

Чехія

Через надзвичайно високу захворюваність уряд Чехії подовжив діючий стан надзвичайної ситуації до середини лютого. Ресторани і готелі, а також більшість магазинів закриті. З 21-ої до 5-ої години діє комендантська година. У громадських місцях заборонено вживати алкоголь, закриті всі заклади культури і місця проведення дозвілля.