Пандемія: німецька поліція посилила контроль при в'їзді з окремих країн

Федеральна поліція Німеччини в неділю, 24 січня, посилила прикордонний контроль у великих німецьких аеропортах з метою обмеження поширення коронавірусу. У найбільшому в країні франкфуртському аеропорту поліція оголосила про ретельні перевірки пасажирів, що прибувать до ФРН з понад 20 країн, які Інститут імені Роберта Коха (RKI) класифікував як "зони підвищеного ризику".

Пасажирів з цих країн перевірятимуть прямо на борту літаків та перед проходженням прикордонного контролю. Вони повинні показати актуальний негативний тест на коронавірус та довести, що заповнили електронну форму про в'їзд. У Франкфурті 24 січня так будуть перевірені пасажири 17 рейсів з п'яти країн. В аеропорту Мюнхена посилений контроль пройдуть пасажири 15 рейсів, повідомляє інформагентство AFP.

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У списку країн "підвищеного ризику" опинилися такі країни, як Іспанія, Португалія, Чехія, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, США, Єгипет тощо. України в цьому переліку немає. До країн та регіонів з особливо високим ризиком зараження коронавірусом належать ті, де показник зараження перевищує 200 нових випадків на 100 тисяч упродовж семи днів. До цієї категорії RKI може відносити країни і за іншими критеріями. Під посилений контроль підпадають також мандрівники з країн, де поширений мутований коронавірус: Великобританії, Ірландії, Бразилії та Південної Африки.

Поблизу сухопутного кордону Німеччини з іншими державами поліція проводитиме вибіркові перевірки у разі підозри.

Перелік країн і регіонів зі ступенем загрози зараження коронавірусу постійно актуалізується на сайті Інституту імені Роберта Коха.