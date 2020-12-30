 COVID-19: у Німеччині посилюють правила в′їзду з країн ризику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.01.2021

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Новини

COVID-19: у Німеччині посилюють правила в'їзду з країн ризику

Ще до в'їзду до Німеччини з країн особливо високого ризику мандрівникам доведеться отримати негативний тест на коронавірус, вирішили в уряді ФРН.

Тест на коронавірус

Федеральний уряд Німеччини схвалив у середу, 13 січня, нові правила щодо в'їзду до Німеччини з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом. Нові норми стосуються також і тих країн, де виявили мутації коронавірусу.

Відповідно до новацій, прибулим до Німеччини з країн із особливо високим ризиком зараження або звідти, де виявлено поширення нових варіантів коронавірусу, доведеться ще до в'їзду до ФРН надати негативний тест на коронавірус. Результати цього тесту можна буде надавати авіакомпаніям, пояснили в Берліні. Зробити тест на наявність захворювання потрібно буде максимум за дві доби до в'їзду в Німеччину.

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Приїжджі з інших країн ризику, мають пройти тест на коронавірус щонайпізніше за дві доби з моменту прибуття до Німеччини. Крім того, для тих, хто повертається з країн ризику, залишається чинним правило відбути десятиденний карантин.

Також передбачається, що з 1 березня подорожні при в'їзді в ФРН отримуватимуть SMS-повідомлення про те, які саме протиепідемічні норми діють по всій країні.

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Нововведення набудуть чинності вже 14 січня. До країн та регіонів з особливо високим ризиком зараження коронавірусом належать ті, де тижневий показник зараження перевищує 200 нових випадків на 100 тисяч.

Перелік країн і регіонів зі ступенем загрози зараження коронавірусу постійно актуалізується на сайті Інституту імені Роберта Коха.

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