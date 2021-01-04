В Австрії планують щотижневі тести на коронавірус для школярів

Міністерство освіти Австрії планує запропонувати учням шкіл щотижневі швидкі тести на наявність коронавірусу. Про це в суботу, 9 січня, заявив міністр освіти Австрії Гайнц Фассманн (Heinz Fassmann). На думку урядовця, такий підхід - "єдина відповідь", на складному етапі на шляху масштабної вакцинації, цитує агенція новин dpa. Міністр також переконаний, що така практика дозволить відновити навчання в школах і не закривати їх повторно.

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За словами керівника австрійського освітнього відомства, для реалізації цієї мети мають розподілити між школами п'ять мільйонів тестів на антигени. Зазначається, що учні самі зможуть раз на тиждень по понеділках проходити цей тест під наглядом дорослих. Для того, щоб полегшити школярам проходження тестів на коронавірус, в суботу представили відеоінструкцію, де докладно пояснюється, як необхідно проходити ці тести, зокрема, на яку глибину засовувати в носа спеціальні палички.

Щодо учнів початкової школи, то тут батьки мають допомагати їм проходити цей тест. А школярі дещо старшого віку зможуть проходити цей тест удома або в школі. Самоперевірка на наявність коронавірусу буде безкоштовною і добровільною для учнів, запевняють у міністерстві освіти Австрії.

Школи в Австрії закриті через карантин і локдаун до 18 січня. Утім, наступного тижня уряд у Відні вирішить, чи буде повернення до занять саме з цієї дати, чи це станеться пізніше.

Нині в Австрії спостерігаються досить високі темпи поширення коронавірусу. Семиденний показник заражень становить 161 випадок на 100 тисяч жителів.