В Австрії через наплив туристів зачиняють гірськолижні курорти

В Австрії, незважаючи на запроваджений 26 грудня локдаун, на численних гірськолижних курортах зафіксований великий наплив відпочивальників - спостерігаються скупчення людей і великі корки на автошляхах. Через велику кількість любителів гірськолижного відпочинку деякі курорті обмежують в'їзд або взагалі припиняють роботу.

Як повідомляє у неділю, 27 грудня, агенція dpa, з суботи, через великий наплив людей, залишається закритою долина Боденталь у австрійській федеральній землі Каринтія. Також на вихідні через велику кількість відпочивальників і нездатність забезпечити між ними соціальну дистанцію зачинені траси на курорті у Земмерінгу в Нижній Австрії, що знаходиться приблизно у ста кілометрах від Відня.

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Повідомлення про велику кількість людей надходять також з гірськолижних курортів Хінтерстодер, Вурцеральм і Касберг у Верхній Австрії.

Схожа ситуація спостерігається також і на інших австрійських гірськолижних курортах, через що місцева влада і адміністрація курортів почала запроваджувати обмеження на відвідування.

Ситуацію ускладнює також той факт, що через заповнені зони для паркування люди кидають свої машини на узбіччях доріг, що призводить до хаосу і виникнення корок.

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Нагадаємо, в Австрії 26 грудня через пандемію COVID-19 запроваджений уже третій локдаун після послаблень на Різдво. На найближчі три тижні у країні знову закрили більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту.

При цьому на час локдауну у країні дозволили роботу численних гірськолижних курортів. Утім, через суворі правила карантину, вони відкриті лише для місцевих жителів.

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Таким чином влада хоче уникнути повторення ситуації, яка сталася у лютому 2020 року на курорті Ішгль, який увійшов в історію пандемії як один з найбільших розсадників коронавірусу в Європі. Тут заразилися і повезли COVID-19 до себе додому численні австрійці, німці, голландці, данці і навіть туристи, які прилетіли з Норвегії та Ісландії.