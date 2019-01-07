Лижі в часи коронавірусу: в ЄС сперечаються щодо початку сезону в Альпах

Пропозиція італійського уряду стосовно того, аби всі гірськолижні курорти в ЄС у рамках боротьби з поширенням коронавірусної інфекції залишалися закритими до кінця новорічних свят, викликала неоднозначну реакцію в інших країнах Євросоюзу, повідомляє інформагентство dpa.
У даний час гірськолижні курорти закриті в більшості країн Європи, включаючи Італію, Австрію, Словенію, Францію та Німеччину. Суперечка розгорілася навколо питання, чи варто відкривати їх на період різдвяних та новорічних свят.
Позиція Італії
В Італії вважають за краще продовжити "лижний локдаун" до кінця новорічних свят, але виступають за те, щоб таких заходів дотримувалися у всіх країнах ЄС.
"Якщо траси повинні залишатися закритими, це має поширюватися на всю Європу. Ви не можете заборонити катання на лижах в італійському Південному Тіролі і дозволити його в австрійській Каринтії. Це був би неприйнятний жарт", - заявив очільник італійського регіону Венето Лука Зайя в інтерв'ю газеті Corriere della Sera, опублікованому у вівторок, 24 листопада.
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Напередодні ввечері італійський прем'єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що в країні не буде лижного сезону у різдвяний період. Він пояснив, що це призведе до третьої хвилі пандемії. Конте виступає за те, щоб гірськолижні курорти були закриті щонайменше до 10 січня.
Конте також повідомив, що він порушував це питання на переговорах з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), президентом Франції Еммануелем Макроном і головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.
У Баварії підтримують
Очільник уряду Баварії Маркус Зедер (Markus Söder) погодився із пропозицією уряду Італії щодо спільного рішення стосовно роботи гірськолижних курортів у ЄС. У Баварії розташовані провідні гірськолижні курорти Німеччини.
"Я б віддав перевагу загальноєвропейській домовленості: жодних відкритих гірськолижних підйомників усюди або ж жодного відпочинку усюди", - заявив він 24 листопада під час виступу у Мюнхені.
Австрія вимагає компенсацій
Своєю чергою у Австрії вважають, що якщо ЄС хоче запровадити обмеження на проведення гірськолижного сезону, він має за це заплатити. В уряді країни неодноразово заявляли, що мають намір дозволити відкриття лижного сезону за умови дотримання протиепідемічних заходів.
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За даними канцелярії австрійського міністра фінансів Ґернота Блюмеля (Gernot Blümel), "лижний локдаун" коштуватиме країні приблизно 2,4 мільярда євро втрачених доходів за тритижневий період різдвяних та новорічних свят.
"Якщо ЄС дійсно хоче відкласти сезон, він повинен за це заплатити ", - заявив Блюмель, стверджуючи, що ЄС повинен буде компенсувати 80 відсотків втрачених доходів відповідно до програми допомоги австрійського уряду для бізнесу, який постраждав через запроваджені карантинні обмеження.
Нагадаємо, весною гірськолижні курорти сприяли стрімкому поширенню коронавірусу в Європі. Зокрема одним із розсадників вірусу став австрійський курорт Ішгль.
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Автор: Анн Термеш, Віктор Вайц