Коронавірус: відпочивальники з Ішгля позиватимуться до влади Тироля

У колективному позові та заяві про злочин, які готує австрійське Товариство захисту прав споживачів (VSV), владі австрійської федеральної землі Тироль закидають запізнілу реакцію на виявлені випадки зараження коронавірусом. Протягом двох днів після поширення VSV текстів документів, про готовність їх підписати повідомили 400 осіб, понад 350 з них - німці, які відпочивали у Ішглі та Пацнаунталі. Про це ідеться у повідомленні VSV від п'ятниці, 27 березня.

Повідомлень у пресі прокуратурі недостатньо

Курорт Ішгль, за повідомленнями низки ЗМІ, вважається розсадником коронавірусу в Європі. VSV покладає відповідальність за це на главу уряду Тиролю Ґюнтера Платтера (Günther Platter), мера містечка Ішгль та власників готелів і підйомників на курорті. Автрійська прокуратура, однак, відмовилась починати розслідування тільки на підставі повідомлень у ЗМІ.

Владі Тиролю закидають запізнілу реакцію на дані про перші випадки коронавірусу в Ішглі, що спричинило поширення інфекції серед відпочивальників. VSV звернулось до людей із закликом виступити свідками у справі, в якій необхідно довести, що "із закриттям лижного курорту забарились через комерційний інтерес".

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Ішгль почали згадувати у негативному контексті, оскільки на початку березня у бармена одного з місцевих барів виявили коронавірус, однак місцева влада повідомила, що загрози немає, а тому курорт залишався відкритим. Карантин у Тиролі запровадили лише 12 березня.

Між тим у самій Австрії, а також в Німеччині, Данії, Норвегії, Ісландії, Швеції, Великобританії та Канаді виявили сотні заражених, які відпочивали саме в Ішглі.