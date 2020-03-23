Коронавірус: карантинні заходи в Німеччині послаблять не раніше 20 квітня

Голова відомства федерального канцлера Гельґе Браун (Helge Braun) попередив, що громадянам та жителям ФРН не варто очікувати швидкого скасування жорстких заходів, запроваджених через епідемію коронавірусу. Про це Браун розповів в інтерв'ю виданню Der Tagesspiegel, опублікованому в суботу, 28 березня.

"До 20 квітня не може бути й мови про якісь пом'якшення (карантинних заходів. - Ред.). До цієї дати всі заходи залишаються в силі", - зазначив Браун. За словами посадовця, якщо до Великодніх свят вжиті заходи доведуть свою ефективність щодо сповільнення темпів поширення хвороби, тоді уряд ФРН візьметься за розробку стратегії наступного етапу боротьби з поширенням коронавірусу. Головна мета - не допустити перевантажень у системі охорони здоров'я в країні, сказав Браун.

Запобіжні заходи для групи ризику

Він наголосив, що літнім людям і пацієнтам з хронічними захворюваннями, котрі належать до групи ризику, в будь-якому разі доведеться обмежувати свої контакти з іншими людьми доти, доки не розроблять вакцину проти коронавірусу. Нині тривають активні спроби запровадити у використання так звані "пристрої з високою пропускною спроможністю" для проведення масового тестування на коронавірус, що могли б здійснювати тисячі тестів протягом дня, розповів Браун.

Нагадаємо, 22 березня канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і прем'єр-міністри федеральних земель домовилися посилити карантинні заходи через епідемію коронавірусу в Німеччині. Головний пункт: більше двох людей не збиратися. Виняток зроблено лише для членів сім'ї, а також людей, які живуть єдиним домашнім господарством. Контакти з іншими людьми зведені до мінімуму, в громадських місцях люди мусять перебувати на відстані не менше 1,5 метра один від одного. Всі гастрономічні заклади, спортзали, перукарні і косметичні студії закриті. Дозволяються поїздки на роботу або для допомоги іншим людям, а також індивідуальні заняття спортом і прогулянки на свіжому повітрі. Раніше на карантин були закриті всі навчальні заклади.

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За дотриманням обмежень стежать адміністративні органи і поліція. У найбільш густонаселеній федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія за порушення передбачені штрафи аж до 25 тисяч євро.

За даними Університету Джонса Гопкінса (США), станом на ранок 28 березня в Німеччині зафіксовано більше 50 тисяч випадків зараження коронавірусом. Лікарі підтвердили смерть понад 350 осіб унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом.