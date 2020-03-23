 Меркель не планує послаблення обмежень через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.03.2020

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Новини

Меркель не планує послаблення обмежень через коронавірус

З метою недопущення перевантаження системи охорони здоров'я уряд ФРН поки не планує жодних послаблень запроваджених обмежень, наголосила канцлерка ФРН Анґела Меркель.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель не бачить підстав для послаблення запроваджених заходів

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) не планує жодних послаблень запроваджених раніше обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу. Про це Меркель заявила ввечері четверга, 26 березня, після відеоконференції з главами держав і урядів ЄС.

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Нині спостерігається подальше зростання числа заражень коронавірусом, тож тривалість запроваджених обмежень доведеться продовжити, наголосила Меркель. "На даний час немає підстав вести мову про послаблення заходів", - визнала канцлерка, цитує агенція новин dpa.

Поширення Covid-19

На тлі цього канцлерка звернулася до громадян з проханням "набратися терпіння". Адже головна мета запроваджених обмежень полягає в тому, щоб не перевантажувати систему охорони здоров'я, додала Меркель.

Брак результатів

Крім того, з огляду на інкубаційний період коронавірусу тривалістю до 14 діб, поки неможливо оцінити, чи дали вжиті досі заходи хоч якийсь ефект, сказала Меркель. "Тому ми поки не можемо побачити, чи є ці заходи взагалі дієвими", - визнала канцлерка. Вона також зазначила, що думати про будь-яке послаблення запроваджених обмежень можна буде лише після "хоч якогось ефекту" від них.

Ще тиждень тому в ФРН з метою не допустити подальшого поширення коронавірусу закрили більшість навчальних закладів. Крім того, цілі галузі промисловості зупинилися зовсім або ж звели роботу підприємств до критичного мінімуму. Закрита також низка громадських установ й закладів. Не працюють чимало магазинів і закладів харчування. Ресторанам дозволено працювати тільки з умовою доставки їжі й напоїв до клієнтів або ж на винос. Крім того, з понеділка в громадських місцях заборонені контакти між більш ніж двома особами, якщо вони не живуть разом.

Практично одразу після запровадження цих заходів почалися дискусії про те, коли можна буде знову послабити обмеження. Лунали також попередження про шкоду для економіки.

Натепер у Німеччині зареєстровано понад 43 тисячі випадків інфікування новим коронавірусом. Понад 260 інфікованих померли.

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