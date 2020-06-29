 В Альпах неочікувано рано випав сніг, подекуди - рекордний рівень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.09.2020

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Новини

В Альпах неочікувано рано випав сніг, подекуди - рекордний рівень

Різке похолодання та рясні опади призвели до нетипової для вересня зимової погоди у деяких гірських районах Австрії і Швейцарії.

На пасовищі в населеному пункті Кальс у Тіролі

На пасовищі в населеному пункті Кальс у Тіролі. В окремих гірських районах Австрії та Швейцарії вже випав сніг

Різке зниження температури та рясні опади призвели до неочікувано раннього приходу зимової погоди в окремих альпійських районах Швейцарії та Австрії. Метеорологічна служба швейцарської телерадіокомпанії SRF (SRF Meteo) повідомила в суботу, 26 вересня, що  в громаді Монтана у кантоні Вале випали рекордні для цього населеного пункту та пори року 25 сантиметрів снігу. У відомому на весь світ гірському містечку Давос у кантоні Граубюнден зафіксовано 26 сантиметрів снігового покрову.

Через сильний снігопад було заблоковано декілька перевалів, в тому числі перевал Великий Сен-Бернар на висоті 2469 метрів, де ще у минулі вихідні було 18 градусів тепла, повідомляє агентство новин dpa.

Сніг випав також і в австрійській частині Альп. Як повідомив австрійський Центральний інститут метеорології і геодинаміки (ZAMG), на метеостанції в Бішофсгофені на висоті 550 метрів було зафіксовано два сантиметри першого у цьому сезоні снігу. У громаді Варт у гірському масиві Арльберг на висоті 1487 метрів зафіксували 25 сантиметрів снігу, а на плато Фойєркоґель на висоті 1618 метрів випало 30 сантиметрів снігу.

За даними ZAMG, в Австрії сніг на висоті 1000 метрів і нижче наприкінці вересня останній раз фіксували у 2011 році.

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    Автор: Анн Термеш, Віктор Вайц


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