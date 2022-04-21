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Негода

Негода - погана погода. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "негода".

Негода - складні погодні умови - дощ, сніг, вітер. Екстремальна погода - великі зливи, снігопади, потужні буревії - можуть бути загрозливими для людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Шторм Мегі забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах

Шторм "Мегі" забрав життя понад двохсот людей на Філіппінах 21.04.2022

Найсильніше буревій "Мегі" вдарив по філіппінській провінції Лейте, де внаслідок масштабних зсувів загинуло 202 людини.
Наслідки урагану Іленія в Німеччині (фотогалерея)

Наслідки урагану "Іленія" в Німеччині (фотогалерея) 18.02.2022

Потужний ураган "Іленія", який пронісся Німеччиною 16-17 лютого, спричинив загибель людей та руйнування. За ним прийшов наступний ураганний циклон - "Зейнеп".
Наслідки урагану Іленія в Німеччині

Наслідки урагану "Іленія" в Німеччині 18.02.2022

Потужний ураган "Іленія", який пронісся Німеччиною 16-17 лютого, спричинив загибель людей та руйнування. За ним прийшов наступний ураганний циклон - "Зейнеп".
На Закарпатті зійшли два селеві потоки

На Закарпатті зійшли два селеві потоки 05.01.2022

У Закарпатській області зберігається складна ситуація на дорогах внаслідок затоплення. Тривають роботи з усунення наслідків негоди.
Рекордна злива і повінь у Нью-Йорку: щонайменше семеро загиблих

Рекордна злива і повінь у Нью-Йорку: щонайменше семеро загиблих 02.09.2021

Жертвами негоди в Нью-Йорку стали щонайменше семеро осіб. Ще одна людина загинула в сусідньому штаті Нью-Джерсі.
У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через буревій Іда

У Нью-Йорку оголосили надзвичайний стан через буревій "Іда" 02.09.2021

Мер Нью-Йорка та губернаторка штату Нью-Йорк оголосили надзвичайний стан через рекордні зливи, що спричинили повені та підтоплення на північному сході США.
У Німеччині вшанували пам'ять жертв повені, що забрала понад 180 життів

У Німеччині вшанували пам'ять жертв повені, що забрала понад 180 життів 28.08.2021

Під час богослужіння в Аахенському соборі на вшанування пам'яті жертв повені на заході Німеччини президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав рішуче боротися зі змінами клімату.
На США насувається буревій Іда, влада проводить евакуацію населення

На США насувається буревій "Іда", влада проводить евакуацію населення 28.08.2021

Ураган "Іда" завдав значної шкоди на Кубі, а тепер узяв курс у бік штату Луїзіана. Метеорологи застерігають, що буревій може досягти сили урагану четвертої категорії.
Буревій Грейс накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих

Буревій "Грейс" накоїв лиха в Мексиці: щонайменше вісім загиблих 22.08.2021

Буревій двічі вдарив по Мексиці - спершу пронісся над Юкатаном, а згодом знову вийшов на берег на узбережжі Мексиканської затоки. "Грейс" приніс рясні опади, спричинив повені й зсуви ґрунту.
Землетрус на Гаїті: вже близько 2,2 тисячі підтверджених жертв

Землетрус на Гаїті: вже близько 2,2 тисячі підтверджених жертв 19.08.2021

Рятувальники дістали з-під завалів 2189 тіл. Ще 332 особи вважаються зниклими безвісти. Рятувально-пошукові роботи ускладнюють рясні дощі. Фіксуються також нові підземні поштовхи.
Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі

Стихія в Італії: пожежі на півдні, повені на півночі 17.08.2021

Поки на півдні Італії горять ліси й чагарники, які не вдається загасити, на півночі країни масштабні опади призвели до повеней.
Повені у Туреччині: кількість загиблих зросла до 58

Повені у Туреччині: кількість загиблих зросла до 58 15.08.2021

Кількість загиблих через повінь на півночі Туреччині продовжує зростати, багато людей досі вважаються зниклими безвісти.

В Японії зливи та повені, до евакуації закликали близько двох мільйонів людей

В Японії зливи та повені, до евакуації закликали близько двох мільйонів людей 14.08.2021

Через сильні опади та повені в Японії евакуюють людей. Загинула щонайменше одна особа.
Збитки через повінь на заході ФРН сягають десятків мільярдів євро - Лашет

Збитки через повінь на заході ФРН сягають десятків мільярдів євро - Лашет 09.08.2021

Для подолання наслідків негоди у Північному Рейні-Вестфалії та Рейнланд-Пфальці необхідно 20-30 мільярдів євро, заявив Армін Лашет.
Загибель людей під час повені у ФРН: обставини перевіряє прокуратура

Загибель людей під час повені у ФРН: обставини перевіряє прокуратура 02.08.2021

Прокуратура Кобленца перевіряє дані про те, чи мали органи місцевої влади можливість запобігти загибелі людей під час повені.

Буревій у Львові забрав життя двох людей

Буревій у Львові забрав життя двох людей 02.08.2021

Хлопець та дівчина загинули через падіння дерева у парку Львова під час сильного вітру. У цей момент вони сиділи на лавці.
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