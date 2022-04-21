Негода - погана погода. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "негода".

Негода - складні погодні умови - дощ, сніг, вітер. Екстремальна погода - великі зливи, снігопади, потужні буревії - можуть бути загрозливими для людини. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.