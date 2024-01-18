"Крижана відьма" Ґертруда - зимова негода в Німеччині
У багатьох регіонах Німеччини 17 січня виникли проблеми через снігопади та крижані дощі.
"Крижана відьма" Ґертруда або Ґертруд (Eis-Hexe Gertrud) - так називають цей січневий циклон у Німеччині. Німецькі метеорологи ще на початку тижня попередили жителів країни про майбутню ожеледицю і рясні снігопади.
17 січня крижані дощі призвели до виникнення небезпечних умов для водіїв і пішоходів у багатьох місцях - наприклад, у Саарбрюкені. У деяких містах і районах заздалегідь скасували заняття у школах.
Вранці в середу аеропорти Франкфурта-на-Майні та Мюнхена скасували сотні рейсів. Цю фотографію було зроблено у Франкфурті ввечері 16 січня під час передпольотної обробки одного з літаків.
Дорожні служби працюють цілодобово - наприклад, біля Франкфурта-на-Майні посипають проїжджу частину сіллю, проте на деяких автобанах через ожеледицю все ж виникли серйозні проблеми.
Під час світанку в Гамбурзі біля озера Альстер. У деяких місцях ранок минув в очікуванні прибуття Ґертруди, яка почала свій шлях Німеччиною в південних і південно-західних землях.
У Гарці 17 січня сніг поки не завадив роботі місцевої вузькоколійної дороги, прокладеної на вершину гори Броккен.
На верхівці гори Броккен перед прибуттям першого потяга довелося очистити від снігу пасажирські перони, але тут ця справа - звична.
Так напередодні прибуття Ґертруди виглядав засніжений парк у Потсдамі - столиці землі Бранденбург.
Ще кілька мальовничих зимових ландшафтів у Німеччині на початку цього тижня. Замерзле озеро в бранденбурзькому районі Меркіш-Одерланд.
Автомобільна дорога в Рудних горах у Саксонії. Снігу тут поки що ще небагато...
Ландшафти навколо гори Ґросер-Фельдберґ у Гессені цілком уже можуть претендувати на хештег "Зимова казка".