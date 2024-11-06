Люди з менш постраждалих регіонів, а також тих, які стихія не зачепила, допомагають на місцях. Бажання допомогти було настільки великим, що уряд Валенсії розпорядився припинити поїздки на автівках у постраждалі муніципалітети, щоб розчистити дороги для рятувальних служб.