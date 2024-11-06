Наслідки повені в Іспанії
Гори сміття та бруду, завали з машин на вулицях міст, сотні жертв і багато зниклих безвісти - Іспанія продовжує боротися з наслідками повені. Актуальні кадри звідти - у фотогалереї DW.
Сильні зливи в Іспанії
В Іспанії, через тиждень після катастрофічної повені на сході країни, тривають роботи з подолання її наслідків: рятувальники й громадяни розчищають завали та шукають зниклих безвісти. Усе почалося 29 жовтня з сильних дощів. Від стихії найбільше постраждали провінції Валенсія і Малага.
За добу випала річна норма опадів
За даними метеослужби, в ніч на 30 жовтня в низці районів Валенсії за кілька годин випало понад 300 літрів опадів на квадратний метр. У невеликому селі Чива цей показник сягнув 491 літра на квадратний метр, що відповідає річному обсягу опадів у регіоні.
Потоки бруду на вулицях
Потужні потоки води та бруду затягували за собою людей, автомобілі та навіть цілі будинки. За даними постачальника електроенергії Iberdrola, у регіоні Валенсія стихія залишила без електрики 155 тисяч домогосподарств.
Транспортне сполучення досі не відновлено
Зазнали шкоди також автомобільні дороги, повітряне та залізничне сполучення. Стихія вирувала до 31 жовтня.
Не ходять потяги між Валенсією та Мадридом
За даними влади, швидкісна залізнична магістраль між Валенсією і Мадридом залишиться закритою щонайменше два-три тижні.
Жителі обурені реакцією влади
Стихійне лихо призвело до численних жертв. Багато хто з постраждалих обурені неадекватною, на їхню думку, реакцією влади на кризу. Регіональний уряд Валенсії критикують за те, що той занадто пізно сповістив населення про можливі наслідки катастрофічних дощів.
Триденна жалоба
31 жовтня в Іспанії було оголошено триденну державну жалобу. На урядових будівлях було приспущено прапори, по всій країні жителі хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. За даними на 5 листопада, загинуло щонайменше 217 осіб. Ще щонайменше 89 осіб вважаються зниклими безвісти.
Пошук зниклих безвісти
Після закінчення потужних злив рятувальні служби зосередилися на пошуку зниклих безвісти та розчищенні доріг, щоб полегшити доступ гуманітарній допомозі - насамперед, доставці продовольства.
Допомога добровольців
Люди з менш постраждалих регіонів, а також тих, які стихія не зачепила, допомагають на місцях. Бажання допомогти було настільки великим, що уряд Валенсії розпорядився припинити поїздки на автівках у постраждалі муніципалітети, щоб розчистити дороги для рятувальних служб.
Тисячі іспанців надають допомогу потерпілим
Тисячі добровольців у черзі в Місті науки та мистецтва у Валенсії очікують на розподіл у райони, що найбільше постраждали від стихії, для усунення наслідків стихійного лиха.
Короля Іспанії закидали брудом
Король Іспанії Філіп VI 3 листопада відвідав Пайпорту у регіоні Валенсія, де зіткнувся з розгніваними жителями, що постраждали від стихії. Самого монарха закидали брудом, а на адресу інших представників влади, зокрема королеви Летисії, прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса і глави автономної спільноти Валенсія Карлоса Масона, лунали вигуки: "Забирайтеся!" і "Вбивці".
Задіяно 17 тисяч військовослужбовців і поліцейських
За даними влади, у районі лиха 17 тисяч військовослужбовців, поліцейських, пожежників залучено до пошуків зниклих безвісти, розчищення доріг, доправлення гуманітарної допомоги, усунення наслідків повені, відновлення постраждалої інфраструктури.
Триває пошук зниклих безвісти
У пошуках зниклих безвісти рятувальники обстежують, зокрема, і затоплені підземні гаражі. Одна з таких підземних стоянок розташована в торговельному центрі Bonaire в місті Альдая неподалік від Валенсії. Вона розрахована на 5600 машин.
Число жертв зростатиме
Цей підземний гараж досі заповнений мільйонами літрів води. Пошуком людей займаються, зокрема, і водолази. Рятувальники побоюються, що у затопленій підземній парковці можуть виявити велику кількість жертв. Поруч із нею влада створила тимчасовий морг на 400 тіл.
Перші успіхи
Влада повідомляє і про перші успіхи в усуненні наслідків лиха. За цими даними, відновлено перші дороги та ділянки залізничних шляхів. За даними на 5 листопада, на 60 відсотків відновлено телефонну мережу, у понад 90 відсотків жителів регіону знову є електрика і газопостачання.