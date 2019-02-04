 Зимові канікули без лиж: ЄС закриває курорти в Альпах через коронавірус | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 06.12.2020

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Європа

Зимові канікули без лиж: ЄС закриває курорти в Альпах через коронавірус

Покататися на лижах у горах Австрії, Німеччини, Італії та Франції на Різдво і Новий рік туристи через пандемію не зможуть. Влада цих країн хоче запобігти "другому Ішглю".

Порожній підйомник на лижній трасі в Італії

Австрійський гірськолижний курорт Ішгль прославився не лише й навіть не так своїми схилами і трасами, як розмаїттям розваг і бурхливим нічним життям. Однак навесні 2020 року він став відомим із зовсім іншої причини: бар Kitzloch та інші заклади цього тірольського містечка увійшли в історію пандемії як одні з найбільших розсадників коронавірусу в Європі. Тут заразилися і повезли COVID-19 до себе додому численні австрійці, німці, голландці, данці і навіть туристи, які прилетіли з Норвегії та Ісландії.

Чому потрібен локдаун на гірськолижних курортах?

Звідси і гасло, яке не раз лунало в останні тижні, зокрема, в Німеччині: "Другого Ішгля бути не повинно!". Влада різних країн побоюється, що два тижні різдвяно-новорічних канікул можуть просто перекреслити всі протиепідемічні зусилля останніх місяців, якщо в Альпи в самий розпал другої хвилі коронавірусу рвонуть кілька мільйонів гірськолижників.

Австрійський Ішгль прославився вечірками в своїх барах

Австрійський Ішгль прославився вечірками в своїх барах

Адже проблема не тільки в тому, що всі вони можуть заразити один одного в щільно набитих вечорами барах, кафе і ресторанах. Підприємства громадського харчування, врешті-решт, можна частково закрити, а частково зобов'язати обслуговувати на свіжому повітрі або працювати на винос. Хоча, звісно, наївно сподіватися, що молодь, яка приїхала на канікули, дисципліновано сидітиме вечорами в номерах і не піддасться спокусі посвяткувати у великій компанії, тим більше на Новий рік. Але проблема ще й у тому, що на таких курортах практично не уникнути великого скупчення людей в щоденних чергах на підйомниках, а тим більше - в тісних кабінах.

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Тому напрошувалося рішення: оголосити в Альпах "гірськолижний локдаун" з повним закриттям курортів хоча б на найгарячішу пору різдвяно-новорічних свят. Однак це означало б приректи на величезні збитки багато приватних і муніципальних підприємства як мінімум в п'яти країнах. Адже індустрія гірськолижного туризму надзвичайно важлива для Австрії і Швейцарії, а також відіграє велику роль для цілої низки регіонів Франції, Італії та Німеччини.

Зимовий туризм в Альпах: доходи в мільярди євро

Так, зимовий сезон 2018/2019 років забезпечив австрійським готелям і апартаментам, які здають в оренду, 73 мільйонів ночівель (більшість припала саме на гірськолижників), а всій туристичній галузі Австрії - виручку в розмірі 14,4 мільярда євро. Доходи Італії від зимового туризму становили в тому ж сезоні 10,4 мільярда євро.

Гірські лижі - улюблена зимова розвага десятків мільйонів європейців

Гірські лижі - улюблена зимова розвага десятків мільйонів європейців

При цьому третина цієї суми припала на різдвяно-новорічні свята, які дуже багато італійців проводять в Альпах, включаючи Доломіти. Експерти підрахували: якщо нинішній гірськолижний сезон розпочнеться лише в середині січня 2021 року, то доходи галузі сягнуть лише 3,1 мільярда євро.

Проте італійський прем'єр Джузеппе Конте, явно пам'ятаючи про великі людські втрати своєї країни під час першої хвилі коронавірусу, підтримав ідею закрити гірськолижні курорти в ЄС і не відкривати їх, як мінімум, до закінчення зимових канікул. З такою ідеєю виступила канцлерка ФРН Ангела Меркель (Angela Merkel). Нагадаємо, Німеччина головує в цьому півріччі в Раді ЄС.

Швейцарія не стала переносити початок гірськолижного сезону

Ідею в принципі підтримала Франція, спочатку категорично відкинула Австрія, яка вимагала компенсацій у два мільярди євро в разі ухвалення такого рішення на рівні ЄС, і повністю проігнорувала Швейцарія, для якої рішення Євросоюзу не є обов'язковими - вона не член ЄС.

У Швейцарії підйомники працюють як зазвичай, але лижники тепер у масках

У Швейцарії підйомники працюють як зазвичай, але лижники тепер у масках

У підсумку Швейцарія, де зимовий спорт обходиться туристам особливо дорого, а число інфікованих зростає зараз швидше, ніж у багатьох сусідніх державах, стала єдиною країною в Альпах, де гірськолижний сезон відкрився. 3 грудня вона підтвердила, що, незважаючи на тиск ЄС, закривати свої курорти на свята не збирається. До того ж в даний момент є можливість покататися на деяких схилах у Швеції, Фінляндії та Норвегії.

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Тим часом інші уряди, не домовившись про спільне рішення, почали вводити найрізноманітніші обмеження, які по суті покликані цього року звести до мінімуму звичний для багатьох туристів зимовий відпочинок. Щонайменше під час свят.

Франція відключає підйомники, Італія забороняє поїздки в гори

Франція, наприклад, вирішила не закривати на зимові канікули свої гірськолижні курорти, але заборонила відкривати там ресторани і бари, а також запускати підйомники. Це явно спрямоване на те, щоб дати французам, особливо тим, хто має власні будинки і квартири в горах, можливість виїхати на свята з великих міст і тим самим трохи розвантажити епіцентри епідемії, але одночасно запобігти масовому напливу гірськолижників.

Приклад французької індустрії гірськолижного туризму: сімейний курорт Вал-Торанс

Приклад французької індустрії гірськолижного туризму: сімейний курорт Вал-Торанс

Коротше, дихати свіжим повітрям і гуляти у Французьких Альпах можна, але кататися там - ні. Французи, які захочуть стати на лижі в іншій країні (наприклад, в Швейцарії), після повернення будуть зобов'язані провести сім днів у карантині. Париж пригрозив, що в святкові дні влаштує численні перевірки на дорогах.

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Уряд Італії, своєю чергою, оголосив 3 грудня, що з 21 грудня по 6 січня запроваджується заборона на переміщення між регіонами країни. Це означає мораторій на поїздки в гори (і, до речі, до моря) навіть для тих, у кого там є власні квартири. Гірськолижні курорти залишаться закритими для туристів до 7 січня.

Австрія: катання на лижах тільки для жителів країни

В Австрії з 24 грудня запрацюють підйомники, проте готелі і підприємства громадського харчування залишаться закритими до 7 січня. Таким чином, самі австрійці отримають можливість здійснювати одноденні вилазки в гори, але іноземних туристів там фактично не буде. Тим більше, що з 7 грудня по 10 січня всі, хто приїхав у країну із зон ризику (а це зараз ледь не вся Європа) зобов'язані будуть відправитися на десятиденний карантин.

Скористатися гірськолижною інфраструктурою Австрії до 10 січня зможуть тільки жителі країни

Скористатися гірськолижною інфраструктурою Австрії до 10 січня зможуть тільки жителі країни

Це рішення, ухвалене у Відні 2 грудня, прем'єр-міністр сусідньої з Австрією німецької федеральної землі Баварія Маркус Зедер (Markus Söder) назвав "правильним і зрозумілим", підкресливши, що він "дуже вдячний" австрійському уряду. Адже до цього в Мюнхені побоювалися, що багато баварців будуть на канікулах їздити кататися на австрійські схили, якщо їх відкриють. Такий рух міг призвести до подальшого погіршення й без того дуже напруженої епідеміологічної ситуації у Баварії.

Тобто тепер австрійський уряд, який спершу пручався спільному закриттю альпійських гірськолижних курортів у ЄС, своїми діями фактично підтримав таке рішення, хоча формально його так і не прийняли. Однак чотири ключові країни регіону своїми національними обмежувальними заходами по суті домоглися аналогічного результату. Адже Німеччина, своєю чергою, подовжила 2 грудня до 10 січня частковий локдаун на своїй території, що поширюється, зокрема, і на підйомники.

Так що "другого Ішгля" в Європі не буде. Принаймні під час майбутніх різдвяно-новорічних свят.

Дивитись відео 25:50

Австрія: як лижний туризм шкодить Альпам - "Європа у фокусі" (20.01.2020)

  • Deutschland Zugspitze Snowboarder

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Ґарміш-Партенкірхен (Garmisch-Partenkirchen), Німеччина

    Цуґшпітце (Zugspitze) з її 2962 метрами - найвища гора Німеччини. Люди приїздять сюди кататися на лижах із 1949 року. На висоті між 2000 і 2700 метрів прокладено 12 трас різної складності, від легкої до середньої, загальною довжиною 20 кілометрів. На трасах над хмарами сонячно і гарні краєвиди.

  • Deutschland Watzmann

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Берхтесґаден, Німеччина

    Висота вершини Вацман (Watzmann), що в німецькому регіоні Берхтесґаден (Berchtesgaden), сягає 2713 метрів. Вона вирізняється своєю формою. Разом із сусідніми піками масиву Вацман утворює фантастичне тло для зимового катання.

  • Österreich Top of the Mountain-Konzert in Ischgl

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Ішґль, Австрія

    Колись звичайне гірське селище Ішґль (Ischgl) нараховує лише 1500 жителів, але понад 10000 місць у готелях. Звідси можна добратися до одного з найбільших альпійських гірськолижних курортів - Silvretta Arena. Початок і завершення сезону тут відзначають святкуваннями з концертами, в яких беруть участь і поп-зірки.

  • Österreich Zillertal Hintertuxer Gletscher

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Гінтертукс, Австрія

    Лижний курорт Гінтертукс (Hintertux) розташувався на висоті в 3250 метрів, тут можна кататися на лижах упродовж усього року. Наприкінці листопада 2015 року тут додали ще одну зручність: новий швидкісний підйомник на шість місць із підігрівом і дахом від негоди. За годину він здатен підняти нагору 2800 лижників.

  • Österreich Kitzbühel

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Кіцбюель, Австрія

    Якщо їдете до Австрії за традиціями зимових видів спорту - прямуйте до Кіцбюеля (Kitzühbel). Ви опинитесь серед зірок шоу-бізнесу. Навіть ті з них, хто ще не купив собі тут будиночок, приїздять сюди в січні на гірськолижні змагання, які проводяться на схилах гори Ханенкамм (Hahnenkamm). Ця траса вважається однією з найскладніших у світі.

  • Österreich Ice Q Restaurant in Sölden

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Зельден, Австрія

    Якщо ця будівля здається знайомою, а ви ніколи не були в Зельдені (Sölden), то це через останню серію стрічки про Джеймса Бонда. Ресторан Ice Q на висоті в 3050 метрів - одне з місць, де знімали цей фільм. Ресторан пропонує гурманську кухню, стильну архітектуру і захоплюючі краєвиди - хороша нагода піднятися на вершину Ґайслахкоґель (Gaislachkogel), навіть якщо ви не катаєтесь на лижах.

  • Italien Südtirol Dolomiten

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Альта Бадья (Alta Badia), Італія

    Доломіти - один із найвідоміших гірських масивів в Альпах, що мають знамениті вершини, як-от Тре Чіме ді Лаваредо (Tre Cime di Lavaredo), масив Селла (Sella), масив Розенґартен (Rosengarten) і Ланґкофель (Langkofel). Окрім гірськолижного курорту із трасами, загальної довжиною 1200 кілометрів, там є чимало маршрутів для прогулянок на лижах і снігоходах.

  • Italien Sestriere

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Сестрієре, Італія

    Сестрієре (Sestriere), що в П’ємонтських Альпах, уособлює традиції зимових видів спорту на висоті в понад 2000 метрів. І це, звісно, пов’язано з близькістю до Туріна і концерном Fiat. У 1930 роках засновник Fiat Джованні Аньєллі купив тут готель і збудував фунікулер. Нині гірськолижний курорт може похизуватися 400 кілометрами трас.

  • Frankreich Courchevel

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Куршевель, Франція

    До середини 20 століття у Савойських Альпах лише фермери випасали стада, та й тільки влітку. А вже у 1950 роках у Куршевелі (Courchevel) з’явився гірськолижний курорт, що став частиною найбільшого у світі гірськолижного регіону. "Три долини" - Куршевель, Мерібель і Бельвіль - це 600 кілометрів спусків, об’єднаних мережею підйомників, ліфтів і фунікулерів.

  • Schweiz Blick vom Eggishorn auf das Matterhorn

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Фіш (Fiesch), Швейцарія

    Курорт Алетш Арена (Aletsch Arena) знаменитий не лише тим, що входить до переліку пам’яток світової спадщини ЮНЕСКО у складі масиву Юнґфрау-Алетш. З вершини Еґґісгорн, що поблизу Фіша, відкривається чудовий вид на найвідоміший пік Альп - 4478-метровий Маттергорн.

  • Schweiz Sankt Moritz

    Зимові спортивні курорти в Альпах

    Санкт-Моріц, Швейцарія

    Зимові види спорту ввійшли в моду в Санкт-Моріці (St.Moritz) ще 1864 року, не в останню чергу завдяки британським мандрівникам. Вони дізналися, що взимку в долині Верхній Енгадін сонячно. Переробили дерев’яні сани, що перевозили сіно, і почали використовувати їх для занять спортом. Решта - уже історія. Нині Санкт-Моріц - один з найдорожчих у світі центрів зимового спорту.

    Автор: Андреас Кірхгофф, Ганна Бєднова


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Докладно

Порожній підйомник на лижній трасі в Італії

Зимові канікули без лиж: країни ЄС закривають Альпи

Покататися на лижах у горах Австрії, ФРН, Італії та Франції на Різдво і Новий рік туристи через пандемію не зможуть.  

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