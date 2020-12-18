 Пандемія COVID-19: в Австрії почався третій локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2020

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Новини

Пандемія COVID-19: в Австрії почався третій локдаун

В Австрії в умовах пандемії COVID-19 почався вже третій локдаун після послаблення на Різдво. У країні знову закрили більшість магазинів, а люди зможуть залишати свої домівки лише з поважних причин.

Вулиці Відня

Вулиці Відня

В Австрії у суботу, 26 грудня, в умовах пандемії COVID-19 почався вже третій локдаун після послаблення на Різдво. На найближчі три тижні у країні знову закрили більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Також залишаться відкритими аптеки, банки і велосипедні майстерні, а перукарні закриють, передає інформагенція dpa.

Жителі зможуть залишати свої домівки цілодобово, але лише з поважних причин. Серед них, зокрема, заняття спортом або прогулянки. Також жителі країни маюсть істотно обмежити свої соціальні контакти.

Між тим решта магазинів та заклади культури відкриються вже 18 січня, та до них зможуть потрапити лише ті люди, які пройдуть тестування на коронавірус та отримають негативний результат. "Я вважаю, що тести в найближчі місяці будуть абсолютно нормальними явищами, як чищення зубів щодня", - заявив канцлер Австрії Себастіан Курц (Sebastian Kurz) і додав, що очікує третьої хвилі заражень коронавірусом по всій Європі на початку 2021 року. На його думку, жителі країни частково "зможуть повернутися до нормального стану влітку".

При цьому на час локдауну у країні працюватимуть численні гірськолижні курорти. Утім, там зможуть відпочити лише місцеві жителі через суворі правила карантину.

Згідно з останніми даними, всього в Австрії підтвердили більше 350 тисяч інфікувань коронавірусом з початку епідмії в країні, 5843 людини померли, а понад 320 тисяч пацієнтів одужали.

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