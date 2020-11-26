 Австрія послаблює локдаун, але закривається для іноземців у лижний сезон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.12.2020

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Новини

Австрія послаблює локдаун, але закривається для іноземців у лижний сезон

Уряд Австрії не дозволить готелям та ресторанам відкритися щонайменше до 6 січня. Лижні траси працюватимуть фактично лише для місцевого населення.

Австрійські готелі в Альпах залишатимуться зачиненими до 6 травня

Австрійські готелі в Альпах залишатимуться зачиненими до 6 травня

Уряд Австрії заявив у середу, 2 грудня, що не дозволить готелям та ресторанам відновити свою роботу щонайменше до 6 січня. Також уряд країни зобов'язав іноземних туристів з країн, де в останні два тижні показник зараження коронавірусом перевищував сто нових випадків на 100 тисяч жителів, прибувши до Австрії, йти на карантин принаймні на п'ять днів.

Цій заяві австрійського уряду передували зусилля урядів Німеччини, Франції та Італії, які намагалися закрити європейські лижні курорти, щоб уникнути поширення коронавірусу. Австрія натомість виступала проти закриття курортів. Утім, своїми останніми рішеннями уряд країни значно обмежив потік туристів. Лижні траси відкриються 24 грудня фактично лише для місцевого населення.

"Пандемія не закінчилася. Вірус усе ще серед нас, а показники інфікування все ще дуже високі", - заявив австрійський канцлер Себастіан Курц  (Sebastian Kurz). Та водночас він анонсував послаблення запроваджених в країні в листопаді жорстких карантинних обмеждень. Уже з 7 грудня мають знову відкритися крамниці, перукарні та частина шкіл. Показник інфікування коронавірусом становить зараз в Австрії приблизно 4000 нових випадків на добу, тоді як в середині листопада він перевищував 9000.

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