 В Австрії шопінг дозволять лише після тестування на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

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Новини

В Австрії шопінг дозволять лише після тестування на коронавірус

Мешканці Австрії, які зроблять безкоштовні тести на коронавірус, можуть раніше вийти з локдауну, ходити на шопінг та зустрічатися з друзями. Всі інші мають носити маски FFP-2 та довше залишатимуться під обмеженнями.

Черга в центр тестування на коронавірус у Відні

Черга в центр тестування на коронавірус у Відні

В Австрії люди, які пройдуть тестування на коронавірус та отримають негативний результат, вже з середини січня наступного року зможуть вільно ходити по магазинах та зустрічатися з друзями. На всіх інших жорсткий локдаун буде розповсюджуватися довше - до 24 січня. Про це у п'ятницю, 18 грудня, заявив австрійський канцлер Себастіан Курц (Sebastian Kurz).

"Без обмежень неможливо подолати цю пандемію", - наголосив він, цитує агенція dpa. Швидкі тести пропонуються безкоштовно по всій країні.

Тим, хто не пройде тестування, буде дозволено ходити лише на роботу та купувати товари першої необхідності, але їм доведеться носити маски із вищим рівнем захисту FFP-2. Водночас ті люди, якы зроблять тести, зможуть користуватись і звичайними масками.

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В Австрії до 18 січня запроваджений локдаун. Працюють лише магазини із товарами першої необхідності та діє часткова комендантська година. Будинки дозволено залишати лише для того, щоб доїхати на роботу, купити продукти, відвідати лікаря, а також для прогулянок на свіжому повітрі.

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