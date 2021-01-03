 Мутацію коронавірусу з Великобританії виявили в Австрії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Мутацію коронавірусу з Великобританії виявили в Австрії

Австрійські медики виявили чотири випадки зараження новою мутацією коронавірусу з Великобританії у тих, хто в'їхав в Австрію через аеропорт Відня. Тим часом в країні на тиждень подовжили локдаун.

Нову мутацію коронавірусу виявили у тих, хто прибув до Австрії через аеропорт Відня

Нову мутацію коронавірусу виявили у тих, хто прибув до Австрії через аеропорт Відня

Щонайменше чотири випадки зараження мутацією коронавірусу, виявленою раніше, зокрема, у Великобританії, підтвердили тепер в Австрії. Про це в понеділок, 4 січня, повідомив австрійський міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер (Rudolf Anschober). За словами міністра, всі ці випадки було виявлено в рамках тестування пасажирів на COVID-19 під час в'їзду в Австрію через аеропорт Відня, передає агенція новин dpa.

Серед тих осіб, у котрих діагностували новий варіант коронавірусу, є й 12-річна дівчинка, йдеться в повідомленні. У всіх чотирьох інфікованих спостерігалися лише легкі симптоми захворювання. Усі вони перебувають у самоізоляції, повідомили в МОЗ Австрії.

На тиждень подовжено локдаун

Водночас в уряді Австрії повідомили про рішення подовжити ще на один тиждень локдаун, що спочатку мав завершитися 18 січня для тих, хто погодиться добровільно пройти тест на коронавірус. Утім, владі не вдалося знайти консенсусу з цього питання з опозицією.

Тож тепер жорсткий локдаун, що передбачає, зокрема, закриття майже всіх магазинів роздрібної торгівлі, триватиме в Австрії до 24 січня. Зачиненими залишатимуться також ресторани, бари й чимало закладів сфери послуг.

Читайте також:  В Австрії через наплив туристів зачиняють гірськолижні курорти

Згідно з рішенням уряду, чинними залишатимуться й обмеження на в'їзд для мандрівників з майже усіх держав світу. На практиці це означає, що практично кожен, хто прибуває з закордонних зон ризику, приміром, з Німеччини, має просидіти до 10 днів у самоізоляції.

Раніше уряд Австрії планував дозволити людям, які пройдуть тестування на коронавірус та отримають негативний результат, вже з 18 січня вільно ходити по магазинах та зустрічатися з друзями. Для тих, хто такий тест не пройшов, локдаун мав і так тривати до 24 січня.

Дивитись відео 01:50

У Відні здати тест на коронавірус можна, не виходячи з дому (06.10.2020)

Також за темою

Coronavirus in Europa | Griechenland

У Греції та на Кіпрі виявили мутацію коронавірусу з Великобританії 03.01.2021

Виявлену раніше в Великобританії мутацію коронавірусу підтвердили в Греції та на Кіпрі. Випадки на Кіпрі підтверджено в тих, хто на Різдво подорожував до Британських островів.

Coronavirus- COVID-19 - Mikrografie

Мутація коронавірусу: підстав для паніки немає 18.12.2020

Виявлений у Великобританії мутований варіант коронавірусу поширюється швидше, ніж попередній, але від цього він не став небезпечнішим. Спільно з вакцинами мутації послаблюють вірус до рівня легкої застуди.

Großbritannien Hafen von Dover Lastwagen

Єврокомісія рекомендує послабити суворі обмеження щодо Великобританії 22.12.2020

Країнам-членам ЄС варто послабити запроваджені щодо Великобританії обмеження на рух людей та товарів, кажуть у Європейській Комісії. Обмеження запровадили у відповідь на поширення мутованого коронавірусу.

Реклама

Докладно

Чи вдасться перемогти коронавірус? Карикатура Сергія Йолкіна

Чи вдасться перемогти коронавірус у 2021 році?

2021-й пройде під знаком вакцинації від коронавірусу. Однак чи вдасться перемогти COVID-19? Погляд Сергія Йолкіна.  

Депутати Верховної Ради від Слуги народу вважають, що селяни-одноосібники платять замало податків, а самостійну обробку землі народні обранці прирівнюють до тіньових схем

З українських селян хочуть стягнути 12 мільярдів гривень

"Слуги народу" не полишають спроб запровадити поставлене податкове зобов'язання для селян.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  