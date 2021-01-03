Мутацію коронавірусу з Великобританії виявили в Австрії

Щонайменше чотири випадки зараження мутацією коронавірусу, виявленою раніше, зокрема, у Великобританії, підтвердили тепер в Австрії. Про це в понеділок, 4 січня, повідомив австрійський міністр охорони здоров'я Австрії Рудольф Аншобер (Rudolf Anschober). За словами міністра, всі ці випадки було виявлено в рамках тестування пасажирів на COVID-19 під час в'їзду в Австрію через аеропорт Відня, передає агенція новин dpa.

Серед тих осіб, у котрих діагностували новий варіант коронавірусу, є й 12-річна дівчинка, йдеться в повідомленні. У всіх чотирьох інфікованих спостерігалися лише легкі симптоми захворювання. Усі вони перебувають у самоізоляції, повідомили в МОЗ Австрії.

На тиждень подовжено локдаун

Водночас в уряді Австрії повідомили про рішення подовжити ще на один тиждень локдаун, що спочатку мав завершитися 18 січня для тих, хто погодиться добровільно пройти тест на коронавірус. Утім, владі не вдалося знайти консенсусу з цього питання з опозицією.

Тож тепер жорсткий локдаун, що передбачає, зокрема, закриття майже всіх магазинів роздрібної торгівлі, триватиме в Австрії до 24 січня. Зачиненими залишатимуться також ресторани, бари й чимало закладів сфери послуг.

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Згідно з рішенням уряду, чинними залишатимуться й обмеження на в'їзд для мандрівників з майже усіх держав світу. На практиці це означає, що практично кожен, хто прибуває з закордонних зон ризику, приміром, з Німеччини, має просидіти до 10 днів у самоізоляції.

Раніше уряд Австрії планував дозволити людям, які пройдуть тестування на коронавірус та отримають негативний результат, вже з 18 січня вільно ходити по магазинах та зустрічатися з друзями. Для тих, хто такий тест не пройшов, локдаун мав і так тривати до 24 січня.