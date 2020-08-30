Мутація коронавірусу: країни ЄС закриваються від Великобританії

Услід за Нідерландами інші країни Євросоюзу також припиняють повітряне та наземне сполучення із Великобританією після того, як там було виявлено новий штам коронавірусу. Зокрема, з понеділка, 21 грудня, Бельгія на 24 години припиняє приймати літаки з Великобританії та зупиняє з нею залізничне сполучення, повідомляє агенція AP. За словами прем'єр-міністра країни Александера Де Кроо, це є застережним заходом. "Є дуже багато питань щодо цієї нової мутації, і чи не з'явилась вона вже на материку", - сказав він.

Австрія також перестане приймати літаки з Великобританії, але поки не повідомляється, скільки триватиме заборона, передає агенція APA. Розглядає можливість припинення повітряного сполучення з острівною державою і німецька влада. "Федеральне міністерство охорони здоров'я дуже уважно стежить за подіями у Великобританії, контактує з європейськими сусідами і наполегливо працює над оцінкою інформації про можливий варіант вірусу", - сказав речник міністерства охорони здоров'я Німеччини, передає агенція Reuters.

Читайте також: Як відрізнити коронавірус від застуди чи грипу?

За даними телеканалу BFM, французька влада також наразі обговорює можливість припинення сполучення з Великобританією. Рішення може бути оприлюднено у неділю. Тим часом Чехія запровадила жорсткіші карантинні заходи для людей, які прибувають з Великобританії. Раніше Нідерланди оголосили про припинення повітряного сполучення з Великобританією, яке діятиме щонайменше до 1 січня 2021 року.

Новий штам коронавірусу у Британії

Напередодні, 19 грудня, уряд Великобританії вирішив посилити карантинні заходи через виявлення у королівстві нового штаму вірусу. Його виявили на південному сході Англії, про що влада повідомила 14 грудня. З огляду на швидке зростання показників захворюваності, припускають, що новий штам коронавірусу може швидше поширюватися, ніж відомі досі, сказав головний лікар Англії Кріс Уітті. Утім, поки немає доказів того, що він є більш смертоносним або вливає на дію вакцини чи лікування.

Технічна керівниця ВООЗ щодо COVID-19 Марія Ван Керкхове підтвердила, що новий штам має здатність поширюватися швидше, ніж попередній варіант коронавірусу. За її словами, новий штам також був виявлений у Данії, Нідерландах та Австралії. "Чим довше цей вірус поширюється, тим більше можливостей є для його зміни. Отже, нам дійсно потрібно зробити все можливе, щоб запобігти його розповсюдженню, і мінімізація його поширення зменшить шанси для його зміни", - зазначила Керкхове.