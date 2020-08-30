 Мутація коронавірусу: країни ЄС закриваються від Великобританії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2020

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Новини

Мутація коронавірусу: країни ЄС закриваються від Великобританії

Бельгія, Австрія, Нідерланди припиняють повітряне та залізничне сполучення з Великобританією через виявлений там новий різновид коронавірусу. Німеччина та Франція також зараз обговорюють можливу заборону.

Європа закриває сполучення із Великобританією

Європа закриває сполучення із Великобританією

Услід за Нідерландами інші країни Євросоюзу також припиняють повітряне та наземне сполучення із Великобританією після того, як там було виявлено новий штам коронавірусу. Зокрема, з понеділка, 21 грудня, Бельгія на 24 години припиняє приймати літаки з Великобританії та зупиняє з нею залізничне сполучення, повідомляє агенція AP. За словами прем'єр-міністра країни Александера Де Кроо, це є застережним заходом. "Є дуже багато питань щодо цієї нової мутації, і чи не з'явилась вона вже на материку", - сказав він.

Австрія також перестане приймати літаки з Великобританії, але поки не повідомляється, скільки триватиме заборона, передає агенція APA. Розглядає можливість припинення повітряного сполучення з острівною державою і німецька влада. "Федеральне міністерство охорони здоров'я дуже уважно стежить за подіями у Великобританії, контактує з європейськими сусідами і наполегливо працює над оцінкою інформації про можливий варіант вірусу", - сказав речник міністерства охорони здоров'я Німеччини, передає агенція Reuters. 

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За даними телеканалу BFM, французька влада також наразі обговорює можливість припинення сполучення з Великобританією. Рішення може бути оприлюднено у неділю. Тим часом Чехія запровадила жорсткіші карантинні заходи для людей, які прибувають з Великобританії. Раніше Нідерланди оголосили про припинення повітряного сполучення з Великобританією, яке діятиме щонайменше до 1 січня 2021 року.

Новий штам коронавірусу у Британії

Напередодні, 19 грудня, уряд Великобританії вирішив посилити карантинні заходи через виявлення у королівстві нового штаму вірусу. Його виявили на південному сході Англії, про що влада повідомила 14 грудня. З огляду на швидке зростання показників захворюваності, припускають, що новий штам коронавірусу може швидше поширюватися, ніж відомі досі, сказав головний лікар Англії Кріс Уітті. Утім, поки немає доказів того, що він є більш смертоносним або вливає на дію вакцини чи лікування.

Технічна керівниця ВООЗ щодо COVID-19 Марія Ван Керкхове підтвердила, що новий штам має здатність поширюватися швидше, ніж попередній варіант коронавірусу. За її словами, новий штам також був виявлений у Данії, Нідерландах та Австралії. "Чим довше цей вірус поширюється, тим більше можливостей є для його зміни. Отже, нам дійсно потрібно зробити все можливе, щоб запобігти його розповсюдженню, і мінімізація його поширення зменшить шанси для його зміни", - зазначила Керкхове.

  • Порожня Венеція

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Криза в Італії

    З 10 березня уся територія Італії через поширення коронавірусу перебуває на карантині. По всій країні до 3 квітня зачинені школи та університети, кіно, театри та музеї, публічні заходи заборонені. Спершу "червоною зоною" італійський уряд оголосив північноіталійські регіони, до яких належать економічний центр Мілан та туристична ціль Венеція. Спершу брак туристів відчули саме ці міста.

  • Контроль на італійсько-австрійському кордоні

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Італія ізольована

    Австрія запровадила заборону на в'їзд з Італії. Словенія також закрила свій кордон з цією країною, а Албанія заборонила транспортне та авіаційне сполучення з нею. До 3 квітня низка авіакомпаній припинила перельоти з та в Італію. ФРН, Великобританія та Ірландія посилили свої застереження щодо відвідання Італії та закликали своїх громадян залишити цю країну.

  • Круїзний лайнер Costa Smeralda

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Середземноморські круїзи призупинені

    Компанія Costa Crociere попередньо скасовує усі круїзи Середземним морем. Рейси не здійснюватимуться до 3 квітня, повідомило італійське судноплавне підприємство. Захід торкнувся тисяч подорожніх. Судна, які нині ще перебувають у Середземному морі, зможуть зайти в італійські порти тільки для того, щоб пасажири зійшли на берег.

  • Круїзний лайнер Costa Fortuna

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Круїзи як фактор ризику

    Після того, як Таїланд і Малайзія через загрозу коронавірусу відмовили в швартуванні лайнера Costa Fortuna (на фото) з 2000 пасажирів, з яких 64 італійці, він отримав відповідний дозвіл тільки від Сінгапуру. Біля узбережжя Каліфорнїі (США) на карантині стоять 2000 пасажирів та 1100 членів екіпажу лайнера Grand Princess, де зареєстрували 19 випадків зараження коронавірусом. На борту - 49 українців.

  • Купол Рейхстагу зазвичай відкритий для туристів

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Купол Рейхстагу закритий для відвідувачів

    Купол та тераса на даху Рейхстагу в Берліні зачинені для відвідувачів з 10 березня до окремих розпоряджень. Причина - попередження поширення коронавірусу. За даними Бундестагу, який засідає в Рейхстазі, ці зони зазвичай щороку відвідують понад два мільйони людей.

  • Південний Тіроль

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Зимовий спортивний сезон в Італії завершився дочасно

    Усі гірськолижні курорти в Італії закрили 10 березня через кризу, викликану поширенням коронавірусу. Ще раніше усі готелі та підйомники закрили в Південному Тіролі. Саме цей італійський регіон є особливо популярним у туристів-гірськолижників з Німеччини та Східної Європи. Поки що курорти залишаться зачиненими до 3 квітня.

  • Перевірка на кордоні Німеччини з Чехією

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Застереження щодо подорожей та прикордонні контролі

    Через поширення коронавірусу Чехія і Польща посилюють контроль на своїх кордонах з Німеччиною. При цьому вживаються санітарні заходи, як-от вибіркове вимірювання температури. Німецький МЗС застерігає від подорожей у так звані регіони ризику. І навпаки: подорожні з Китаю, Японії, Південної Кореї, Ірану та Італії повинні розраховувати на перевірку під час прибуття до Німеччини.

  • Храм Сенсо-дзі у Токіо

    Туризм: коронавірус і його наслідки

    Азіати очкують величезні збитки

    Туристичні центри в Азії особливо потерпають від обмежень на поїздки для китайців. Так, зазвичай гарячі туристичні точки - як-от храм Сенсо-дзі у Токіо (на світлині) та храмовий комплекс Ангкор-Ват у Камбоджі - фіксують різке скорочення відвідувачів. У Таїланді 9 березня повідомили про обвал туристичного ринку на 44 відсотки. При цьому доходи від туристичної галузі в країні становлять 11% ВВП.

    Автор: Андреас Кірхгофф


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