 Нідерланди не приймають літаки з Великобританії через новий штам коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.12.2020

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Новини

Нідерланди не приймають літаки з Великобританії через новий штам коронавірусу

Влада Нідерландів заборонила пасажирські перельоти з Великобританії до 1 січня. Острівною країною поширюється новий штам коронавірусу, який тепер виявили і на континенті.

Літак британської авіакомпанії British Airways

Літак британської авіакомпанії British Airways

Уряд Нідерландів заборонив приймати пасажирські літаки з Великобританії до Нового року через поширення там нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2. Заборона запроваджується з 6 години ранку неділі, 20 грудня, та діятиме попередньо до 1 січня, йдеться у повідомленні на сайті уряду в Гаазі. Крім того, нідерландська влада розглядає можливу заборону також іншого транспортного сполучення з Великобританією.

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За даними Національного інституту охорони здоров'я Нідерландів, у країні виявлено перший випадок зараження новим мутованим типом коронавірусу. Він був виявлений у Великобританії на початку грудня та активно поширюється там на даний час. Як саме новий штам потрапив до Нідерландів та чи є інші випадки зараження ним, перевіряють експерти.

Напередодні уряд Великобританії вирішив посилити карантинні заходи через виявлення у королівстві нового штаму вірусу. Його виявили на південному сході Англії, про що влада повідомила 14 грудня. З огляду на швидке зростання показників захворюваності, припускають, що новий штам коронавірусу може швидше поширюватися, ніж відомі досі, сказав головний лікар Англії Кріс Уітті. Утім, поки немає доказів того, що він є більш смертоносним або вливає на дію вакцини чи лікування.

Нагадаємо, у листопаді через виявлення мутованого коронавірусу у норок частковий локдаун в Північній Ютландії запровадив уряд Данії. Тоді ж він розпорядився про вимушений захід - знищення усіх тварин на фермах. Пізніше випадки коронавірусу у норок виявили ще в п'яти країнах.

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