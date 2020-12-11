 Нове дослідження у Франції: COVID-19 вбиває втричі частіше за грип | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2020

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Нове дослідження у Франції: COVID-19 вбиває втричі частіше за грип

Французькі науковці підтвердили: COVID-19 має втричі більшу летальність, ніж сезонний грип. Базою для порівняння слугувала найбільш смертоносна хвиля грипу за п'ять років.

Коронавірус суттєво смертельніший за грип - дійшли висновку у Франції

Нове дослідження показало, що рівень смертності серед госпіталізованих пацієнтів, у яких виявлена коронавірусна хвороба COVID-19, майже втричі вищий, ніж серед хворих на грип. Про це ідеться у повідомленні за результатами дослідження, проведеного у Франції під керівництвом професора Лайонела Пірота з Центру клінічних досліджень при кліниці Університету Діжона, опублікованим у журналі The Lancet Respiratory Medicine в четвер, 17 грудня.

Дослідники порівняли національні дані Франції щодо 89,5 тисячі пацієнтів, госпіиталізованих з COVID-19 у березні та квітні цього року, з 45,8 тисячі пацієнтів, госпіталізованих з сезонним грипом у період з грудня 2018 року до кінця лютого 2019 року.

Близько 16,9 відсотків госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 померли за час дослідження. Водночас показник летальності серед тих, хто був госпіталізований з грипом, становить 5,8 відсотка. 

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Дослідники встановили, що більше пацієнтів з COVID-19 потребували інтенсивної терапії - 16,3 відсотка проти 10,8 відсотка з грипом. При цьому середня тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії у пацієнтів з COVID-19 була вдвічі довшою - 15 днів у порівнянні з вісьмома днями серед тих, хто хворів на грип. Співавторка дослідження, професорка Університету Діжона Катрін Кантан називає такі дані "особливо кричущими" з огляду на те, що хвиля грипу 2018/2019 років у Франції була найбільш смертоносною за п'ять років.

Також дослідження засвідчило, що набагато більше дітей віком до 18 років були госпіталізовані з COVID-19, ніж з грипом: 1,4 відсотка серед інфікованих коронавірусом та 19,5 відсотка - серед пацієнтів із грипом.

  • З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: в листопаді в багатьох країнах Європи щодня фіксують десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Європу накрила друга хвиля коронавірусу

    З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

  • На початку листопада в Німеччині зафіксували новий антирекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: м'який локдаун

    На початку листопада в Німеччині зафіксували новий рекорд кількості заражень - добове зростання інфікованих SARS-CoV-2 сягнуло вище позначки в 20 тисяч. З 2 листопада в країні запровадили м'який локдаун. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала жителів країни з розумінням поставитись до необхідності запроваджених таких заходів. До середини листопада добові показники почали зменшуватись.

  • М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: закриті клуби, дискотеки, спортзали й театри; ресторани, кафе й бари можуть торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки продовжують працювати. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс

    М'який або частковий локдаун у Німеччини переважно торкнувся сфери дозвілля й розваг: клуби та дискотеки так і не відкривалися ще з весни, тепер до них, як і навесні, додалися спортзали й театри; ресторанам, кафе й барам дозволено торгувати тільки на виніс. Школи й дитячі садки надалі працюють. Обмеження діятимуть щонайменше до кінця листопада.

  • Крім соціального дистанціювання в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Маски: незмінний атрибут осіннього гардеробу

    Крім соціального дистанціювання, в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.

  • Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено локдаун вихідного дня: по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня"

    Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.

  • Добові показники приросту заражень коронавірусом у РФ до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували антирекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладушки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку слід чекати не один день.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Росія: рекорди кількості заражень і летальних випадків

    Добові показники приросту заражень коронавірусом у Росії до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували рекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладайки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку допомоги слід чекати не один день.

  • У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки у випадку нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини за винятком супермаркетів зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня

    У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.

  • Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину

    Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.

  • У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Швеція: коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті

    У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.

  • Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах червоної зони - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Італія: обійми з батьками через пластикову штору

    Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.

  • Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Данія: жертвами коронавірсу стали норки

    Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.

  • Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90%. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська фірма Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу

    Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021

    Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.

    Автор: Марина Барановська


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