Нове дослідження у Франції: COVID-19 вбиває втричі частіше за грип

Нове дослідження показало, що рівень смертності серед госпіталізованих пацієнтів, у яких виявлена коронавірусна хвороба COVID-19, майже втричі вищий, ніж серед хворих на грип. Про це ідеться у повідомленні за результатами дослідження, проведеного у Франції під керівництвом професора Лайонела Пірота з Центру клінічних досліджень при кліниці Університету Діжона, опублікованим у журналі The Lancet Respiratory Medicine в четвер, 17 грудня.

Дослідники порівняли національні дані Франції щодо 89,5 тисячі пацієнтів, госпіиталізованих з COVID-19 у березні та квітні цього року, з 45,8 тисячі пацієнтів, госпіталізованих з сезонним грипом у період з грудня 2018 року до кінця лютого 2019 року.

Близько 16,9 відсотків госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 померли за час дослідження. Водночас показник летальності серед тих, хто був госпіталізований з грипом, становить 5,8 відсотка.

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Дослідники встановили, що більше пацієнтів з COVID-19 потребували інтенсивної терапії - 16,3 відсотка проти 10,8 відсотка з грипом. При цьому середня тривалість перебування у відділенні інтенсивної терапії у пацієнтів з COVID-19 була вдвічі довшою - 15 днів у порівнянні з вісьмома днями серед тих, хто хворів на грип. Співавторка дослідження, професорка Університету Діжона Катрін Кантан називає такі дані "особливо кричущими" з огляду на те, що хвиля грипу 2018/2019 років у Франції була найбільш смертоносною за п'ять років.

Також дослідження засвідчило, що набагато більше дітей віком до 18 років були госпіталізовані з COVID-19, ніж з грипом: 1,4 відсотка серед інфікованих коронавірусом та 19,5 відсотка - серед пацієнтів із грипом.