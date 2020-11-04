 У Данії через коронавірус, який мутував, знищать всіх норок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.11.2020

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Новини

У Данії через коронавірус, який мутував, знищать всіх норок

У норок в Данії виявлений мутований коронавірус, який передається людині. Уряд оголосив, що вимушений розпорядитись про знищення усіх тварин, інакше мутований вірус може поширитись і за межі Данії.

В Данії через коронавірус вимушено знищать всіх норок

В Данії через коронавірус вимушено знищать всіх норок

Після виявлення випадків зараження норок коронавірусом SARS-CoV-2, який мутував, влада Данії оголосила про вимушений захід - знищення усіх тварин на фермах. Про це в середу, 4 листопада, повідомила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен.

За її словами, виявлений у норок мутований коронавірус поширюється на людей і знижує здатність до утворення антитіл. Крім того, мутація являє собою проблему для створюваної вакцини від коронавірусу.

Нині у Північній Ютландії виявлено 12 осіб з мутованим коронавірусом, зазначила Фредеріксен. Вона попередила, що вірус може поширитися не тільки на іншу частину Данії, але і по всьому світу. Власникам звіроферм буде надана допомога, заявила міністерка з питань продовольства і рибальства Могенс Єнсен. Очільник поліції повідомив, що вимушене знищення тварин почнеться найближчим часом.

Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких разом живуть близько 15-17 мільйонів норок. За даними данської влади, на понад 200 фермах зареєстровані випадки коронавірусу, на 67 з них усі тварини вже знищені. На початку червня аналогічне рішення ухвалила влада Нідерландів, де також фіксувалися спалахи коронавірусу на норкових фермах.

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